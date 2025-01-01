Отмель. Большой дебютный концерт

Дебютный концерт Отмель в Москве

5 июня в клубе «Урбан» состоится долгожданный дебютный большой концерт Отмель — талантливой мелодистки из Санкт-Петербурга. Своё творчество она представляет в жанрах инди-рок, пост-панк и альтернатива.

Что ждать на концерте?

На концерте прозвучат песни из грядущего альбома, в которых можно будет услышать интенсивный женский вокал и плотное гитарное звучание. Каждая композиция насыщена ретроспективными образами, характерными для инди-музыки.

Лайв-бэнд и новые треки

В этот вечер Отмель выступит в компании своего лайв-бэнда, что добавит особую атмосферу в её выступление. Зрители смогут погрузиться в мир Сашиной музыки и насладиться её захватывающими метафорами из хита «Огни» с альбома «Чернозём», а также услышать долгожданные новые треки.

Не пропустите!

Этот концерт обещает стать ярким событием для поклонников инди-музыки и всех, кто ценит оригинальные музыкальные идеи. Подготовьтесь к незабываемой ночи, полной эмоций и музыки!