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Отмель. Большой дебютный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Отмель. Большой дебютный концерт

Отмель. Большой дебютный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Дебютный концерт Отмель в Москве

5 июня в клубе «Урбан» состоится долгожданный дебютный большой концерт Отмель — талантливой мелодистки из Санкт-Петербурга. Своё творчество она представляет в жанрах инди-рок, пост-панк и альтернатива.

Что ждать на концерте?

На концерте прозвучат песни из грядущего альбома, в которых можно будет услышать интенсивный женский вокал и плотное гитарное звучание. Каждая композиция насыщена ретроспективными образами, характерными для инди-музыки.

Лайв-бэнд и новые треки

В этот вечер Отмель выступит в компании своего лайв-бэнда, что добавит особую атмосферу в её выступление. Зрители смогут погрузиться в мир Сашиной музыки и насладиться её захватывающими метафорами из хита «Огни» с альбома «Чернозём», а также услышать долгожданные новые треки.

Не пропустите!

Этот концерт обещает стать ярким событием для поклонников инди-музыки и всех, кто ценит оригинальные музыкальные идеи. Подготовьтесь к незабываемой ночи, полной эмоций и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1200 ₽

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