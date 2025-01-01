Спектакль Открытый урок балета «Легенда» дает класс»

Открытый урок балета в Самарском театре оперы и балета

Самарский театр оперы и балета приглашает всех любителей танца на уникальное событие — открытый урок балета «Легенда». В этот день зрители смогут не только насладиться искусством балета, но и погрузиться в его историю и тонкости исполнения.

Дуэт педагогов

Занятие проведут известные мастера: народная артистка СССР Маргарита Дроздова и балетный критик, историк балета Ольга Розанова. Они раскроют секреты творчества выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера, чьи работы оставили значимый след в мире балета.

Открытая репетиция

Также в рамках урока пройдет открытая репетиция Вечера хореографии Владимира Бурмейстера (1904-1971), который включает в себя два действия. Педагогом-репетитором выступит Маргарита Дроздова, которая представит несколько известных одноактных балетов:

«Вариации» на музыку Жоржа Бизе. Премьера состоялась в 1962 году на сцене Гранд-опера в Париже.

«Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, музыкальная редакция Владимира Эдельмана (1941). Премьера состоялась в 1941 году на сцене МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Участники

В репетиции примут участие:

Эрика Микиртичева — прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженная артистка России;

Денис Дмитриев — премьер Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего события, которое объединяет профессионализм, искусство и любовь к балету!