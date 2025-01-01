Спектакль Открытый урок балета «Легенда» дает класс»

Открытый урок балета в Самарском театре оперы и балета
Самарский театр оперы и балета приглашает всех любителей танца на уникальное событие — открытый урок балета «Легенда». В этот день зрители смогут не только насладиться искусством балета, но и погрузиться в его историю и тонкости исполнения.
Дуэт педагогов
Занятие проведут известные мастера: народная артистка СССР Маргарита Дроздова и балетный критик, историк балета Ольга Розанова. Они раскроют секреты творчества выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера, чьи работы оставили значимый след в мире балета.
Открытая репетиция
Также в рамках урока пройдет открытая репетиция Вечера хореографии Владимира Бурмейстера (1904-1971), который включает в себя два действия. Педагогом-репетитором выступит Маргарита Дроздова, которая представит несколько известных одноактных балетов:
- «Вариации» на музыку Жоржа Бизе. Премьера состоялась в 1962 году на сцене Гранд-опера в Париже.
- «Хроматические вариации для фортепиано», Ор. 3 (1868). Премьера состоялась в 1962 году на сцене Гранд-опера в Париже.
- «Болеро» Мориса Равеля для симфонического оркестра (1928). Премьера состоялась в 1960 году в таллиннском театре «Эстония».
- «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, музыкальная редакция Владимира Эдельмана (1941). Премьера состоялась в 1941 году на сцене МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Участники
В репетиции примут участие:
- Эрика Микиртичева — прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженная артистка России;
- Денис Дмитриев — премьер Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;
- Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего события, которое объединяет профессионализм, искусство и любовь к балету!