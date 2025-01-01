Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Открытый урок балета «Легенда» дает класс»

Спектакль Открытый урок балета «Легенда» дает класс»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Открытый урок балета в Самарском театре оперы и балета

Самарский театр оперы и балета приглашает всех любителей танца на уникальное событие — открытый урок балета «Легенда». В этот день зрители смогут не только насладиться искусством балета, но и погрузиться в его историю и тонкости исполнения.

Дуэт педагогов

Занятие проведут известные мастера: народная артистка СССР Маргарита Дроздова и балетный критик, историк балета Ольга Розанова. Они раскроют секреты творчества выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера, чьи работы оставили значимый след в мире балета.

Открытая репетиция

Также в рамках урока пройдет открытая репетиция Вечера хореографии Владимира Бурмейстера (1904-1971), который включает в себя два действия. Педагогом-репетитором выступит Маргарита Дроздова, которая представит несколько известных одноактных балетов:

  • «Вариации» на музыку Жоржа Бизе. Премьера состоялась в 1962 году на сцене Гранд-опера в Париже.
  • «Хроматические вариации для фортепиано», Ор. 3 (1868). Премьера состоялась в 1962 году на сцене Гранд-опера в Париже.
  • «Болеро» Мориса Равеля для симфонического оркестра (1928). Премьера состоялась в 1960 году в таллиннском театре «Эстония».
  • «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, музыкальная редакция Владимира Эдельмана (1941). Премьера состоялась в 1941 году на сцене МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Участники

В репетиции примут участие:

  • Эрика Микиртичева — прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженная артистка России;
  • Денис Дмитриев — премьер Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;
  • Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего события, которое объединяет профессионализм, искусство и любовь к балету!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше