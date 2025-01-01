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Открытый микрофон
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Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Приглашение на «Открытый микрофон»

Почему люди любят посещать наши мероприятия? Ответ прост: у нас всегда царит классная атмосфера, звучат смешные шутки, и собирается самая приятная компания!

Что такое «Открытый микрофон»?

«Открытый микрофон» — это уникальная возможность для всех желающих продемонстрировать свои таланты. У нас могут выступать как опытные комики, так и новички, которые только начинают свой путь в мире сценического искусства. Каждое шоу — это неповторимая программа, наполненная юмором и креативом.

Почему стоит прийти?

«Открытый микрофон» — это не только возможность посмеяться и отдохнуть, но и шанс поддержать начинающих артистов. Возможно, именно ваше рукоплескание станет для них стимулом продолжать творческий путь!

Приглашаем вас провести вечер в компании смеха и хорошего настроения. Ждем вас на «Открытом микрофоне»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 июля
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 29 июля
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 30 июля
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 5 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 6 августа
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 12 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 13 августа
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 19 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 20 августа
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 26 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽
Краснодар, 27 августа
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
21:00 от 300 ₽

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