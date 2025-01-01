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Открытый микрофон
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Открытый микрофон

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О концерте/спектакле

Открытый микрофон в Ринго: новый взгляд на комедию

Приглашаем вас на уникальное событие в Краснодаре — открытый микрофон в клубе Ринго. Это мероприятие становится настоящей площадкой для комиков разного уровня, где они могут проверять свои новые шутки и удивлять зрителей неожиданными находками.

Что вас ждет?

На открытом микрофоне вы станете свидетелем рождения комедии. Зрители смогут не только насладиться свежими шутками, но и услышать проверенные временем старые номера. Каждый вечер — это новая возможность увидеть, как рождается искусство юмора. В атмосфере легкости и непринужденности комики делятся своими историями, которые могут вызвать смех или задумчивость.

Почему стоит посетить?

Это событие не только развлекает, но и вдохновляет. Вы увидите, как комики экспериментируют с различными стилями и темами, создавая уникальные номера. Открытый микрофон — это шанс увидеть не только известных артистов, но и талантливых новичков, которые могут стать будущими звездами комедийной сцены.

Где и когда?

Мероприятие проходит в Ринго, уютном клубе, который славится атмосферой творчества и дружелюбия. Следите за афишей на сайте клуба и не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!

Приходите, чтобы стать свидетелем рождения новых комедийных шедевров и поддержать артистов на их пути к успеху. Открытый микрофон — это не просто шоу, это живое искусство, которое каждый раз удивляет и вдохновляет. Ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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