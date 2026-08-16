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Киноафиша Открытый микрофон

Открытый микрофон

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О концерте

Открытый микрофон Still Standup Moscow: где шутки становятся реальностью

Still Standup Moscow приглашает всех желающих на открытый микрофон — уникальную возможность для как молодых, так и опытных комиков продемонстрировать свои таланты и проверить новые шутки на зрителях. Это мероприятие обещает яркие выступления, смех и неожиданные повороты!

Для кого?

Если вы любите комедию или сами пробуете свои силы в этом жанре, открытый микрофон — идеальная площадка для вас. Здесь каждый может оценить работу комиков и, возможно, стать инициатором нового номера.

Что ожидать?

Вас ждут не только заготовленные шутки, но и импровизация, которая непременно добавит атмосферу веселья и задора. Каждое выступление — это новый опыт для комиков и возможность ознакомиться с разными стилями юмора.

Как проходит мероприятие?

Формат открытого микрофона позволяет каждому комику выступать в течение небольшого времени, что обеспечивает динамичную программу. Зрители могут услышать свежие идеи и наблюдать за тем, как шутки обрабатываются и совершенствуются на глазах у публики.

Не упустите шанс стать частью комедийной культуры в Москве и поддержать начинающих артистов. Возможно, вы станете свидетелем появления новой звезды на юмористическом небосклоне!

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Август
16 августа воскресенье
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18 августа вторник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
23 августа воскресенье
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
25 августа вторник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
30 августа воскресенье
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5

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