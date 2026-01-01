Открытый Микрофон

Оповещения от Киноафиши
18+
Камерное стендап-шоу в «Red Cooper Bar»

В баре «Red Cooper Bar» пройдет уникальное камерное стендап-шоу, которое предлагает возможность выступить каждому желающему. Это отличная возможность для начинающих комиков попробовать свои силы и для опытных артистов проверить новый материал.

Вход на шоу бесплатный, но для участия необходимо заказать хотя бы один напиток. Это создает атмосферу уюта и расслабленности, которая так важна для творчества.

Двери открываются за полчаса до начала мероприятия, поэтому рекомендуем приходить заранее. Так вы сможете занять удобные места и успеть сделать заказ перед тем, как бар прекратит свою работу. Не упустите шанс насладиться живым юмором и, возможно, стать частью комедийного мира!

2 марта понедельник
20:00
Red Cooper Bar Екатеринбург, ​просп. Ленина, 36

Острый Stand-Up
18+
Юмор
Острый Stand-Up
21 марта в 20:30 Pravda Bar
от 1200 ₽
Soda Luv
16+
Хип-хоп
Soda Luv
7 марта в 19:00 Свобода
от 1999 ₽
Пикник. Юбилейный тур
12+
Рок
Пикник. Юбилейный тур
18 апреля в 19:00 МТС Live Холл
от 2300 ₽
