Открытый микрофон
Киноафиша Открытый микрофон

Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Мероприятие, где любой желающий может выступить со своими шутками. 

В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
23 декабря вторник
20:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 100 ₽

