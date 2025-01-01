Меню
О концерте
Открытый микрофон
18+
юмор
Возраст
18+
Мероприятие, где любой желающий может выступить со своими шутками.
Декабрь
16 декабря
вторник
19:00
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
23 декабря
вторник
20:30
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
от 100 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Классический стендап
27 декабря в 21:00
Homie Lounge
от 600 ₽
18+
Юмор
Элитный Stand Up
12 декабря в 21:00
Квартира 8
от 900 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
14 декабря в 18:50
Sumbur
от 800 ₽
