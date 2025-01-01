Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Открытый микрофон
Киноафиша Открытый микрофон

Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Открытый микрофон в Standup Bar Екатеринбурга

Опытные комики и новички собираются в уютном Standup Bar, чтобы проверить свои шутки. Это отличная возможность увидеть живое шоу в новом стендап баре, расположенном в центре города.

Атмосфера заведения способствует расслаблению и общению. Зрители могут насладиться выступлениями комиков в камерной обстановке, что делает каждое шоу уникальным.

Что ожидать

На открытом микрофоне выступают как начинающие, так и опытные юмористы, что позволяет зрителям увидеть разнообразие стилей и подходов к комедии. Вы можете стать частью этого увлекательного опыта и поддержать своих любимых артистов.

Зачем приходить

Добавьте немного смеха в свою жизнь! Посещение такого мероприятия — это не только развлечение, но и возможность открыть новые имена в мире стендапа.

Купить билет на концерт Открытый микрофон

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
18 декабря четверг
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 100 ₽
25 декабря четверг
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 100 ₽

В ближайшие дни

Волшебный свет Рождества. Lumisfera
6+
Живая музыка
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
9 января в 20:30 Teatro Veneziano
от 3800 ₽
Новый год на курьих ножках
0+
Эстрада Фолк
Новый год на курьих ножках
28 декабря в 10:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 1000 ₽
Два крутых комика
18+
Юмор
Два крутых комика
5 января в 20:30 Pravda Bar
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше