Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Открытый микрофон
Киноафиша Открытый микрофон

Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный вечер в Екатеринбурге: смех без границ

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где свои шутки проверят как опытные, так и начинающие комики. Это отличная возможность насладиться живым юмором и поддержать талантливых артистов!

Формат вечера

Каждый комик получит минимум 2 минуты на сцене, а те, кто действительно рассмешит зрителей, могут выступать и дольше. Это значит, что вы увидите разнообразие стилей и подходов к комедии!

Подготовьтесь к вечеру

Запуск гостей начнётся за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и сделать заказ. Напоминаем, что вход на мероприятие бесплатный, но необходимо заказать хотя бы один напиток.

Интересные факты

Комедия - это не только искусство, но и наука. Исследования показывают, что смех помогает снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 августа
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
20:00
Екатеринбург, 26 августа
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
20:00

В ближайшие дни

Маме понравится
18+
Кавер
Маме понравится
17 августа в 20:30 Pravda Bar
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
Новая опера
14 августа в 19:00 Театр эстрады
от 800 ₽
6+
Эстрада
Музыка на высоте. Небесные голоса
25 августа в 20:30 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше