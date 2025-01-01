Меню
Открытый микрофон от Стендап Сибирь
Открытый микрофон от Стендап Сибирь

Открытый микрофон от Стендап Сибирь

18+
Возраст 18+

О концерте

Открытый микрофон в Loft-пространстве «Yushin Brothers»

В Loft-пространстве «Yushin Brothers» состоится уникальное мероприятие «Открытый Микрофон» от Стендап Сибирь. Это событие без цензуры, где зрители могут стать свидетелями настоящих комедийных экспериментов.

Что ждать от мероприятия?

На этом вечере возможно всё: от запланированных выступлений финалистов телевизионных шоу до спонтанных выходов новичков, готовых разорвать зал своим обаянием и юмором. Комедийная рулетка понравится тем, кто ценит неожиданные повороты и непредсказуемые выступления.

Кому стоит посетить?

«Открытый Микрофон» — отличная возможность для любителей стендапа увидеть как мастеров, так и начинающих комиков. Это идеальное место для обмена энергией и мнениями, а также для новых открытий в мире комедии.

Не упустите шанс!

Приходите и поддержите своих любимых комиков или просто насладитесь атмосферой творчества и смеха. Каждое выступление здесь — это новая история, готовая вызвать у вас бурю эмоций.

Купить билет на концерт Открытый микрофон от Стендап Сибирь

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
16 декабря вторник
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
21 декабря воскресенье
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
23 декабря вторник
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
4 января воскресенье
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
5 января понедельник
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
6 января вторник
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
7 января среда
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽
8 января четверг
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 300 ₽

