18+
Возраст 18+
О концерте

Открытый микрофон в клубе «Stand Up Brothers»

В клубе «Stand Up Brothers» состоится открытый микрофон с участием комиков, знакомых вам по телевидению. Вас ждут выступления артистов, которые участвовали в проектах Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up и Comedy Battle на ТНТ.

Зимним вечером вам предложат горячие шутки, которые точно поднимут настроение. Это событие идеально подойдет как для поклонников стендапа, так и для тех, кто следит за телевизионными комиками.

Каждое выступление – это возможность проверить материал от невероятно опытных артистов. Топовый состав комиков гарантирует, что вы проведёте незабываемый вечер в компании любимых комиков!

Состав участников меняется, поэтому каждый раз вы сможете услышать что-то новенькое. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Купить билет на концерт Открытый микрофон от комиков с ТВ

Помощь с билетами
Март
2 марта понедельник
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 299 ₽
10 марта вторник
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 299 ₽

Фотографии

Открытый микрофон от комиков с ТВ Открытый микрофон от комиков с ТВ Открытый микрофон от комиков с ТВ Открытый микрофон от комиков с ТВ

