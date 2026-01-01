Открытый микрофон от комиков с ТВ

Открытый микрофон в клубе «Stand Up Brothers»

В клубе «Stand Up Brothers» состоится открытый микрофон с участием комиков, знакомых вам по телевидению. Вас ждут выступления артистов, которые участвовали в проектах Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up и Comedy Battle на ТНТ.

Зимним вечером вам предложат горячие шутки, которые точно поднимут настроение. Это событие идеально подойдет как для поклонников стендапа, так и для тех, кто следит за телевизионными комиками.

Каждое выступление – это возможность проверить материал от невероятно опытных артистов. Топовый состав комиков гарантирует, что вы проведёте незабываемый вечер в компании любимых комиков!

Состав участников меняется, поэтому каждый раз вы сможете услышать что-то новенькое. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!