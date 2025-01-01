Спектакль Открытый диалог о важном

Творческая беседа с Русланом Лариным и Асланом Садыковичем

В театре состоится уникальная творческая беседа с режиссёром Русланом Лариным и главным режиссёром Асланом Садыковичем. Это мероприятие предоставит зрителям возможность задать вопросы о внутренней жизни театра, репетиционном процессе, выборе репертуара, работе с актёрами и создании спектакля от идеи до премьеры.

Что вас ждет?

Гости беседы поделятся своими профессиональными историями и творческими планами, а также расскажут о взглядах на современное театральное искусство. Узнайте, как рождаются яркие постановки, которые полюбились публике.

Формат и атмосфера

Беседа обещает быть живой, познавательной и вдохновляющей. Это отличная возможность не только узнать больше о театре, но и погрузиться в его атмосферу, задать интересующие вопросы и получить ответы от мастеров театрального искусства.

Не пропустите!

Приходите на творческую беседу, чтобы расширить свои горизонты и узнать секреты театрального процесса из первых уст!