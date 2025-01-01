Открытие фестиваля «Международная неделя консерваторий» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающее открытие XXV фестиваля «Международная неделя консерваторий», которое состоится в Большом зале Петербургской филармонии. Это значимое событие в мире классической музыки обещает удивительные выступления и незабываемые эмоции.

Дирижёр и солист

На сцене прозвучат произведения под управлением Алексея Васильева, известного дирижёра, работающего с многими известными оркестрами. В качестве солиста выступит Сергей Ролдугин, выдающийся виолончелист, который по праву считается мастером своего дела.

Участники концерта

В программе примут участие:

Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Хор Санкт-Петербургской консерватории

Хор Магнитогорской консерватории

Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры

Не пропустите возможность стать частью этого значимого культурного события! Фестиваль объединяет талантливых музыкантов, студентов консерваторий и исполнителей со всего мира. Ожидайте незабываемые музыкальные переживания в компании истинных профессионалов.