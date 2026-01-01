Открытие XVI фестиваля Дениса Мацуева в Перми

Народный артист России Денис Мацуев, выдающийся пианист, откроет XVI фестиваль, который обещает стать значимым событием в культурной жизни. В программе вечера — произведения классической музыки, восхищающие своей глубиной и эмоциональностью.

Программа вечера

Первое отделение начнется с исполнения сонаты № 21 си-бемоль мажор, D 960, Франца Шуберта. Это одно из ярчайших произведений композитора, в котором сочетаются лирические и драматические элементы.

Продолжит вечер Арабеска до мажор, соч. 18 Роберта Шумана, написанная в период глубокого личного переплетения чувств. Это произведение, посвяченное г-же Серре, наполнено нежностью и романтическим настроением.

Завершение концерта

Во втором отделении зрителей ожидает исполнение Сонаты си минор, S. 178 Ференца Листа. Это великолепное произведение, посвященное Роберту Шуману, сочетает в себе мощную энергию и техническую виртуозность.

Не пропустите уникальную возможность насладиться игрой Дениса Мацуева и погрузиться в мир величайшей классической музыки!