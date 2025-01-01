Открытие XIII Международного органного фестиваля

Бах. Месса си минор - Открытие ХIII Международного органного фестиваля «Мариинский»

22 октября, в среду, в 19:00 в Мариинском театре состоится открытие ХIII Международного органного фестиваля. В программе вечера — одно из величайших произведений еврейско-немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха — Месса си минор.

Исполнители

В этом грандиозном музыкальном событии примут участие солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра.

Программа

Произведение исполняется на латинском языке, с синхронными титрами на латинском и русском языках. Месса си минор (BWV 232) создавалась Бахом на протяжении четверти века, начиная с 1724 года.

История создания

Первоначально, в Рождество 1724 года, Бах представил Sanctus, Kyrie и Gloria, которые составляют основу так называемой «краткой мессы». В 1733 году композитор подарил это сочинение курфюрсту Саксонскому Фридриху Августу II. В 1740-е годы появилось Credo, а с 1747 по 1749 годы Бах завершил создание полной мессы, объединив ранее написанную и свежую музыку.

Первое публичное исполнение в полном объеме состоялось только в 1859 году в Лейпциге под управлением Карла Риделя. Это произведение покоряет своим разнообразием и единством: арии, хоровые номера и инструментальные соло взаимодействуют в уникальных комбинациях.

Музыкальные особенности

Месса включает дуэты, соло для скрипки, флейты, гобоя и даже «охотничьего рога» (corno da caccia). Номера, на первый взгляд независимые, часто неразрывно связаны, как, например, дуэт Domine Deus, Rex coelestis («Господи Боже, Царю Небесный...») и хор Qui tollis («...принявший грехи мира»).

Особое внимание стоит обратить на три хора в центре произведения: Et incarnatus, Crucifixus и Et resurrexit, которые посвящены важнейшим событиям христианской веры — воплощению, распятию и воскресению Христа.

Не упустите возможность насладиться величием этой музыкальной шедеври на открытии фестиваля!