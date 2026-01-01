Выставка «Живые страницы Красной книги» — искусство и природа в Зимнем театре Сочи

Международный Союз Художников-анималистов (МСХА) приглашает зрителей на выставку «Живые страницы Красной книги», посвящённую многообразию животного и растительного мира России. Экспозиция станет ярким напоминанием о хрупкости существования природы и её обитателей.

Искусство как голос природы

На выставке представлены работы современных художников, которые становятся своего рода иллюстрациями «книги природы». Каждое произведение рассказывает историю редкого и исчезающего вида, вдохновленного флорой и фауной нашей страны: от диких зверей и птиц до редких растений и водных обитателей.

Цель выставки

Основная задача проекта — привлечь внимание общества к проблеме исчезающих видов животных. С помощью искусства художники стремятся передать красоту, уязвимость и внутреннюю силу природы. Важно осознать ценность окружающей среды и нашу ответственность за её сохранение.

О МСХА

Международный Союз Художников-анималистов — это уникальное объединение, включающее художников, скульпторов, фотографов и дизайнеров разных поколений. С момента своего создания, МСХА активно работает над глобализацией искусства, посвящённого живой природе, и поддержкой проектов, направленных на охрану животных.

Выставка «Живые страницы Красной книги» — это приглашение увидеть мир природы как редкое и бесценное сокровище, которое нуждается в защите. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о наших животных и способах их сохранения!