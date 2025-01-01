Меню
Открытие выставки «Незримая реальность» художника Рады Денисенко
12+
О концерте/спектакле

Открытие выставочного сезона в филармонии "Триумф"

В частной филармонии "Триумф" состоится открытие выставочного сезона, куратором которого стала художник и автор проекта "Добрая книга" Ия Милашина. Новый сезон стартует с персональной выставки пермского художника Рады Денисенко под названием "Незримая реальность".

Экспозиция "Незримая реальность"

Работы в этой экспозиции создают особую атмосферу умиротворения и покоя. Каждое произведение – это проекция взгляда на окружающий мир и уникальное восприятие реальности художником. Посетители смогут ощутить состояние абсолютного равновесия, которое пронизывает каждую картину.

О художнике

Рада Денисенко – пермский художник, выпускница отделения живописи Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. Она активно участвует в городских и всероссийских выставках, работая преимущественно в технике масляной живописи.

Не упустите возможность посетить эту уникальную выставку и погрузиться в мир незримой реальности!

Расписание

