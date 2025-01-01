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Открытие-триптих. Симфоджаз братьев Ивановых & Губернаторский симфонический
Киноафиша Открытие-триптих. Симфоджаз братьев Ивановых & Губернаторский симфонический

Открытие-триптих. Симфоджаз братьев Ивановых & Губернаторский симфонический

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Губернаторского симфонического оркестра в Капелле

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, открывает новый сезон грандиозными концертами в Капелле. В этом году оркестр отмечает 80-летие со дня своего основания, что делает эти события особенно значимыми для всех поклонников музыки.

Дата и место проведения

Первый концерт из триптиха пройдет в прославленном зале Капеллы. Это вечер, который не оставит равнодушными ни любителей джаза, ни тех, кто ценит яркие импровизации и свободу творческого самовыражения.

Исполнители вечера

  • Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
  • Ансамбль «Симфоджаз братьев Ивановых»
  • Заслуженные артисты России:
    • Михаил Иванов – фортепиано
    • Андрей Иванов – контрабас
  • Лауреаты международных конкурсов:
    • Полина Орбах – джазовый вокал
    • Антон Румянцев – саксофон
    • Дмитрий Власенко – ударные

Программа концерта

В программе звучат шедевры мировой музыки, включая:

  • Генри Манчини – «Розовая пантера»
  • Генри Манчини – «Прогулка слонёнка»
  • Франсис Лей – «История любви»
  • Освальдо Фаррес – «Quizás, quizás, quizás»
  • Андрей Иванов – «Колыбельная»
  • Михаил Иванов – «Менуэт»
  • Михаил Иванов – «Гавот на 5/4»
  • Михаил Иванов – «Вальс для Марии»
  • Мишель Легран – «What Are You Doing the Rest of Your Life?»
  • Михаил Иванов – «Колокольный блюз»
  • Андрей Иванов – «Фиеста»

Праздничное настроение

Этот концерт в джазовых тонах подарит зрителям заряд бодрости и прекрасные впечатления. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и талантливыми исполнителями!

Информация для зрителей

Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут с антрактом.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 700 ₽

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