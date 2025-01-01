Открытие-триптих. Симфоджаз братьев Ивановых & Губернаторский симфонический

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, открывает новый сезон грандиозными концертами в Капелле. В этом году оркестр отмечает 80-летие со дня своего основания, что делает эти события особенно значимыми для всех поклонников музыки.
Первый концерт из триптиха пройдет в прославленном зале Капеллы. Это вечер, который не оставит равнодушными ни любителей джаза, ни тех, кто ценит яркие импровизации и свободу творческого самовыражения.
В программе звучат шедевры мировой музыки, включая:
Этот концерт в джазовых тонах подарит зрителям заряд бодрости и прекрасные впечатления. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и талантливыми исполнителями!
Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут с антрактом.