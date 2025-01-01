Открытие-триптих. Симфоджаз братьев Ивановых & Губернаторский симфонический

Концерт Губернаторского симфонического оркестра в Капелле

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, открывает новый сезон грандиозными концертами в Капелле. В этом году оркестр отмечает 80-летие со дня своего основания, что делает эти события особенно значимыми для всех поклонников музыки.

Дата и место проведения

Первый концерт из триптиха пройдет в прославленном зале Капеллы. Это вечер, который не оставит равнодушными ни любителей джаза, ни тех, кто ценит яркие импровизации и свободу творческого самовыражения.

Исполнители вечера

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Ансамбль «Симфоджаз братьев Ивановых»

Заслуженные артисты России: Михаил Иванов – фортепиано Андрей Иванов – контрабас

Лауреаты международных конкурсов: Полина Орбах – джазовый вокал Антон Румянцев – саксофон Дмитрий Власенко – ударные



Программа концерта

В программе звучат шедевры мировой музыки, включая:

Генри Манчини – «Розовая пантера»

Генри Манчини – «Прогулка слонёнка»

Франсис Лей – «История любви»

Освальдо Фаррес – «Quizás, quizás, quizás»

Андрей Иванов – «Колыбельная»

Михаил Иванов – «Менуэт»

Михаил Иванов – «Гавот на 5/4»

Михаил Иванов – «Вальс для Марии»

Мишель Легран – «What Are You Doing the Rest of Your Life?»

Михаил Иванов – «Колокольный блюз»

Андрей Иванов – «Фиеста»

Праздничное настроение

Этот концерт в джазовых тонах подарит зрителям заряд бодрости и прекрасные впечатления. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и талантливыми исполнителями!

Информация для зрителей

Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут с антрактом.