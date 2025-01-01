Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Открытие-триптих. Рахманинов. Скрябин
Киноафиша Открытие-триптих. Рахманинов. Скрябин

Открытие-триптих. Рахманинов. Скрябин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, открывает новый сезон тремя великолепными концертами в Капелле. Заключительная программа концертного триптиха будет посвящена знаковым произведениям двух величайших композиторов-современников — Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.

Исполнители

  • Антон Лубченко — художественный руководитель и дирижер
  • Александр Кашпурин — солист, лауреат международных конкурсов, фортепиано

Программа концерта

  • Сергей Рахманинов — Концерт № 3 ре минор для фортепиано с оркестром, соч. 30
  • Александр Скрябин — Симфония № 2 до минор, соч. 29

Рахманинов и его «Третий концерт»

Третий фортепианный концерт Рахманинова считается вершиной его творческого гения. Это произведение, пронизанное глубиной и красотой, «берет начало» в русских музыкальных истоках: церковном знаменном пении, колокольном звоне и лирической песенной мелодике. Рахманинов сам отмечал, что хотел «спеть» мелодию на фортепиано, подбирая оркестровое сопровождение, которое не заглушало бы это «пение».

Скрябин и его философия

Музыкальное наследие Александра Скрябина неразрывно связано с его философскими воззрениями. Он считал, что космос — это мир духа, и стремился показать, как искусство преображает человека. Его Вторая симфония символизирует путь от серости будней к торжеству человеческого духа. В финале произведения многообразие красок и голосов оркестра сливается в единый величественный поток, символизируя ликование и победу над мраком.

Информация для зрителей

Концерт проходит с возрастным ограничением 6+. Продолжительность мероприятия составляет 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться величественной музыкой и погрузиться в мир классической культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Магия романтизма
6+
Классическая музыка
Магия романтизма
15 октября в 19:00 Музей музыки
от 300 ₽
Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band
6+
Джаз
Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band
30 июля в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
25 июля в 19:00 Суарэ
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше