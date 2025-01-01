Открытие-триптих. Рахманинов. Скрябин

Грандиозный концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, открывает новый сезон тремя великолепными концертами в Капелле. Заключительная программа концертного триптиха будет посвящена знаковым произведениям двух величайших композиторов-современников — Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.

Исполнители

Антон Лубченко — художественный руководитель и дирижер

— художественный руководитель и дирижер Александр Кашпурин — солист, лауреат международных конкурсов, фортепиано

Программа концерта

Сергей Рахманинов — Концерт № 3 ре минор для фортепиано с оркестром, соч. 30

Александр Скрябин — Симфония № 2 до минор, соч. 29

Рахманинов и его «Третий концерт»

Третий фортепианный концерт Рахманинова считается вершиной его творческого гения. Это произведение, пронизанное глубиной и красотой, «берет начало» в русских музыкальных истоках: церковном знаменном пении, колокольном звоне и лирической песенной мелодике. Рахманинов сам отмечал, что хотел «спеть» мелодию на фортепиано, подбирая оркестровое сопровождение, которое не заглушало бы это «пение».

Скрябин и его философия

Музыкальное наследие Александра Скрябина неразрывно связано с его философскими воззрениями. Он считал, что космос — это мир духа, и стремился показать, как искусство преображает человека. Его Вторая симфония символизирует путь от серости будней к торжеству человеческого духа. В финале произведения многообразие красок и голосов оркестра сливается в единый величественный поток, символизируя ликование и победу над мраком.

Информация для зрителей

Концерт проходит с возрастным ограничением 6+. Продолжительность мероприятия составляет 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться величественной музыкой и погрузиться в мир классической культуры!