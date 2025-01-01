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Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева
Киноафиша Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева

Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт, посвященный Сергею Прокофьеву в Капелле

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко открывает новый сезон грандиозным концертом, посвященным творчеству Сергея Прокофьева. Этот вечер станет частью триптиха, приуроченного к 80-летию оркестра, которое будет отмечаться в 2025 году.

Программа вечера

В программе прозвучат фрагменты из:

  • Первого концерта для скрипки с оркестром
  • Седьмой симфонии
  • Кантаты «Зимний костёр»
  • Музыкальной сказки «Петя и волк»
  • Опер «Любовь к трем апельсинам»
  • Балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке», «Блудный сын»
  • «Сказки про шута, семерых шутов перешутившего»

Также зрители услышат фрагменты писем, дневников и интервью композитора.

Илзе Лиепа и магия слова

Вечер украсит народная артистка России Илзе Лиепа, которая прочитает фрагменты писем, дневников и автобиографии Прокофьева. Это позволит глубже понять личность композитора и его уникальный вклад в музыку и литературу.

Наследие Прокофьева

В творчестве Сергея Прокофьева сказочные образы занимают центральное место. Его оперы и балеты, такие как «Любовь к трем апельсинам» и «Золушка», полны ярких и запоминающихся персонажей. Прокофьев также был талантливым литератором, написавшим одиннадцать рассказов, четыре из которых имеют фантастическую тематику. Он сам отмечал: «Если бы я был не композитором, я, вероятно, был бы писателем или поэтом».

Детали концерта

Концерт проходит 6+, продолжительность — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность прикоснуться к волшебному миру музыки и литературы Сергея Прокофьева!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева

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