Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева

Концерт, посвященный Сергею Прокофьеву в Капелле

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко открывает новый сезон грандиозным концертом, посвященным творчеству Сергея Прокофьева. Этот вечер станет частью триптиха, приуроченного к 80-летию оркестра, которое будет отмечаться в 2025 году.

Программа вечера

В программе прозвучат фрагменты из:

Первого концерта для скрипки с оркестром

Седьмой симфонии

Кантаты «Зимний костёр»

Музыкальной сказки «Петя и волк»

Опер «Любовь к трем апельсинам»

Балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке», «Блудный сын»

«Сказки про шута, семерых шутов перешутившего»

Также зрители услышат фрагменты писем, дневников и интервью композитора.

Илзе Лиепа и магия слова

Вечер украсит народная артистка России Илзе Лиепа, которая прочитает фрагменты писем, дневников и автобиографии Прокофьева. Это позволит глубже понять личность композитора и его уникальный вклад в музыку и литературу.

Наследие Прокофьева

В творчестве Сергея Прокофьева сказочные образы занимают центральное место. Его оперы и балеты, такие как «Любовь к трем апельсинам» и «Золушка», полны ярких и запоминающихся персонажей. Прокофьев также был талантливым литератором, написавшим одиннадцать рассказов, четыре из которых имеют фантастическую тематику. Он сам отмечал: «Если бы я был не композитором, я, вероятно, был бы писателем или поэтом».

Детали концерта

Концерт проходит 6+, продолжительность — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность прикоснуться к волшебному миру музыки и литературы Сергея Прокофьева!