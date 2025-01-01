Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко открывает новый сезон грандиозным концертом, посвященным творчеству Сергея Прокофьева. Этот вечер станет частью триптиха, приуроченного к 80-летию оркестра, которое будет отмечаться в 2025 году.
В программе прозвучат фрагменты из:
Также зрители услышат фрагменты писем, дневников и интервью композитора.
Вечер украсит народная артистка России Илзе Лиепа, которая прочитает фрагменты писем, дневников и автобиографии Прокофьева. Это позволит глубже понять личность композитора и его уникальный вклад в музыку и литературу.
В творчестве Сергея Прокофьева сказочные образы занимают центральное место. Его оперы и балеты, такие как «Любовь к трем апельсинам» и «Золушка», полны ярких и запоминающихся персонажей. Прокофьев также был талантливым литератором, написавшим одиннадцать рассказов, четыре из которых имеют фантастическую тематику. Он сам отмечал: «Если бы я был не композитором, я, вероятно, был бы писателем или поэтом».
Концерт проходит 6+, продолжительность — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность прикоснуться к волшебному миру музыки и литературы Сергея Прокофьева!