Открытие-триптих. Гала-концерт. Три века русской оперы

Гала-концерт «Три века русской оперы» в капелле Санкт-Петербурга

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко открывает новый сезон тремя грандиозными концертами в Капелле. В программе — великолепная коллекция арий, ансамблевых номеров и симфонических фрагментов из опер отечественных композиторов.

Исполнители

В этом концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

Олеся Петрова, меццо-сопрано

Светлана Москаленко, сопрано

Ольга Черемных, сопрано

Симеон Асеев, тенор

Марат Мухаметзянов, бас-баритон

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться шедеврами русской оперы, в числе которых:

Михаил Глинка: Мазурка из «Жизнь за царя», Каватина Людмилы из «Руслан и Людмила»

Мазурка из «Жизнь за царя», Каватина Людмилы из «Руслан и Людмила» Модест Мусоргский: Монолог Бориса из «Борис Годунов», Песня Марфы из «Хованщина»

Монолог Бориса из «Борис Годунов», Песня Марфы из «Хованщина» Николай Римский-Корсаков: Ария Грязного и Любаши из «Царская невеста», Ария Шемаханской царицы из «Золотой петушок»

Ария Грязного и Любаши из «Царская невеста», Ария Шемаханской царицы из «Золотой петушок» Пётр Чайковский: Дуэт Марии и Андрея из «Мазепа», Романс Водемона из «Иоланта»

Дуэт Марии и Андрея из «Мазепа», Романс Водемона из «Иоланта» Сергей Рахманинов: Каватина Алеко из «Алеко»

Каватина Алеко из «Алеко» Сергей Прокофьев: Марш из «Любовь к трем апельсинам»

Марш из «Любовь к трем апельсинам» Игорь Стравинский: Девичья песня из «Мавра»

Девичья песня из «Мавра» Дмитрий Шостакович: Ариозо Катерины из «Леди Макбет Мценского уезда»

Ариозо Катерины из «Леди Макбет Мценского уезда» Родион Щедрин: Песня и частушки Варвары из «Не только любовь»

Песня и частушки Варвары из «Не только любовь» Антон Лубченко: Монолог Лары из «Доктор Живаго»

О музыкальном наследии

Русская музыка наполнена особым духом, трепетом и искренностью. Она впитала в себя традиции западноевропейского искусства, но при этом остаётся самобытной и уникальной. Концерт «Три века русской оперы» станет ярким праздником, который подарит встречу с богатым культурным наследием.

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Рекомендуемый возраст — 6+.