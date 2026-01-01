Открытие-триптих. Гала-концерт. Три века русской оперы

Гала-концерт «Три века русской оперы» в капелле Санкт-Петербурга
Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко открывает новый сезон тремя грандиозными концертами в Капелле. В программе — великолепная коллекция арий, ансамблевых номеров и симфонических фрагментов из опер отечественных композиторов.
Исполнители
В этом концерте выступят лауреаты международных конкурсов:
- Олеся Петрова, меццо-сопрано
- Светлана Москаленко, сопрано
- Ольга Черемных, сопрано
- Симеон Асеев, тенор
- Марат Мухаметзянов, бас-баритон
Программа концерта
Слушатели смогут насладиться шедеврами русской оперы, в числе которых:
- Михаил Глинка: Мазурка из «Жизнь за царя», Каватина Людмилы из «Руслан и Людмила»
- Модест Мусоргский: Монолог Бориса из «Борис Годунов», Песня Марфы из «Хованщина»
- Николай Римский-Корсаков: Ария Грязного и Любаши из «Царская невеста», Ария Шемаханской царицы из «Золотой петушок»
- Пётр Чайковский: Дуэт Марии и Андрея из «Мазепа», Романс Водемона из «Иоланта»
- Сергей Рахманинов: Каватина Алеко из «Алеко»
- Сергей Прокофьев: Марш из «Любовь к трем апельсинам»
- Игорь Стравинский: Девичья песня из «Мавра»
- Дмитрий Шостакович: Ариозо Катерины из «Леди Макбет Мценского уезда»
- Родион Щедрин: Песня и частушки Варвары из «Не только любовь»
- Антон Лубченко: Монолог Лары из «Доктор Живаго»
О музыкальном наследии
Русская музыка наполнена особым духом, трепетом и искренностью. Она впитала в себя традиции западноевропейского искусства, но при этом остаётся самобытной и уникальной. Концерт «Три века русской оперы» станет ярким праздником, который подарит встречу с богатым культурным наследием.
Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Рекомендуемый возраст — 6+.