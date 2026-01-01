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Открытие-триптих. Гала-концерт. Три века русской оперы
Киноафиша Открытие-триптих. Гала-концерт. Три века русской оперы

Открытие-триптих. Гала-концерт. Три века русской оперы

6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерт «Три века русской оперы» в капелле Санкт-Петербурга

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко открывает новый сезон тремя грандиозными концертами в Капелле. В программе — великолепная коллекция арий, ансамблевых номеров и симфонических фрагментов из опер отечественных композиторов.

Исполнители

В этом концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Олеся Петрова, меццо-сопрано
  • Светлана Москаленко, сопрано
  • Ольга Черемных, сопрано
  • Симеон Асеев, тенор
  • Марат Мухаметзянов, бас-баритон

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться шедеврами русской оперы, в числе которых:

  • Михаил Глинка: Мазурка из «Жизнь за царя», Каватина Людмилы из «Руслан и Людмила»
  • Модест Мусоргский: Монолог Бориса из «Борис Годунов», Песня Марфы из «Хованщина»
  • Николай Римский-Корсаков: Ария Грязного и Любаши из «Царская невеста», Ария Шемаханской царицы из «Золотой петушок»
  • Пётр Чайковский: Дуэт Марии и Андрея из «Мазепа», Романс Водемона из «Иоланта»
  • Сергей Рахманинов: Каватина Алеко из «Алеко»
  • Сергей Прокофьев: Марш из «Любовь к трем апельсинам»
  • Игорь Стравинский: Девичья песня из «Мавра»
  • Дмитрий Шостакович: Ариозо Катерины из «Леди Макбет Мценского уезда»
  • Родион Щедрин: Песня и частушки Варвары из «Не только любовь»
  • Антон Лубченко: Монолог Лары из «Доктор Живаго»

О музыкальном наследии

Русская музыка наполнена особым духом, трепетом и искренностью. Она впитала в себя традиции западноевропейского искусства, но при этом остаётся самобытной и уникальной. Концерт «Три века русской оперы» станет ярким праздником, который подарит встречу с богатым культурным наследием.

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Рекомендуемый возраст — 6+.

Купить билет на концерт Открытие-триптих. Гала-концерт. Три века русской оперы

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В других городах
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Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
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