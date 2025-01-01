«Открытие симфонического сезона в Доме Шрёдера». Оркестр Павла Опаровского

В старинных стенах особняка Шрёдера, где воздух наполняется звуками классической музыки, вновь зазвучат стройные хоры скрипок и флейт. Волшебные миры отражаются в величественных картинах на высоких потолках и загадочной лепнине стен.
Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Павла Опаровского открывает свой симфонический сезон и приглашает зрителей разделить радость творчества.
На сцену выходят лауреаты международных конкурсов:
Подходит для аудитории от 12 лет. Выступление состоит из двух отделений с одним антрактом. Продюсер: Анастасия Козельская.