«Открытие симфонического сезона в Доме Шрёдера». Оркестр Павла Опаровского

Открытие симфонического сезона в Петербурге

В старинных стенах особняка Шрёдера, где воздух наполняется звуками классической музыки, вновь зазвучат стройные хоры скрипок и флейт. Волшебные миры отражаются в величественных картинах на высоких потолках и загадочной лепнине стен.

Фестивальный симфонический оркестр

Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Павла Опаровского открывает свой симфонический сезон и приглашает зрителей разделить радость творчества.

Солисты вечера

На сцену выходят лауреаты международных конкурсов:

Елена Кочеватова (скрипка)

Антон Самсонов (фортепиано)

Анжелика Герц (меццо-сопрано)

Дмитрий Герц (тенор)

Эвелина Критская (контральто)

Максим Дзундза (валторна)

Мария Островская (альт)

Всеволод Долганов (виолончель)

Дарья Смирнова (виолончель)

Информация для зрителей

Подходит для аудитории от 12 лет. Выступление состоит из двух отделений с одним антрактом. Продюсер: Анастасия Козельская.