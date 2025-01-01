Меню
«Открытие симфонического сезона в Доме Шрёдера». Оркестр Павла Опаровского
12+
О концерте/спектакле

Открытие симфонического сезона в Петербурге

В старинных стенах особняка Шрёдера, где воздух наполняется звуками классической музыки, вновь зазвучат стройные хоры скрипок и флейт. Волшебные миры отражаются в величественных картинах на высоких потолках и загадочной лепнине стен.

Фестивальный симфонический оркестр

Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Павла Опаровского открывает свой симфонический сезон и приглашает зрителей разделить радость творчества.

Солисты вечера

На сцену выходят лауреаты международных конкурсов:

  • Елена Кочеватова (скрипка)
  • Антон Самсонов (фортепиано)
  • Анжелика Герц (меццо-сопрано)
  • Дмитрий Герц (тенор)
  • Эвелина Критская (контральто)
  • Максим Дзундза (валторна)
  • Мария Островская (альт)
  • Всеволод Долганов (виолончель)
  • Дарья Смирнова (виолончель)

Информация для зрителей

Подходит для аудитории от 12 лет. Выступление состоит из двух отделений с одним антрактом. Продюсер: Анастасия Козельская.

Купить билет на концерт «Открытие симфонического сезона в Доме Шрёдера». Оркестр Павла Опаровского

Октябрь
6 октября понедельник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 600 ₽

