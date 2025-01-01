Открытие сезона. Мармеладное небо CEAM

Театр «Триумф» открывает Х сезон необычным медиа-концертом «Мармеладное небо». В этом проекте примут участие музыканты, медиахудожники и инженеры из CEAM Artists (Центр электроакустической музыки при Московской консерватории).
Музыка — это искусство, которое выходит за пределы звукового медиума. В начале XX века технологии открыли новые горизонты в взаимодействии аудиального и визуального. Современные композиторы продолжают искать оригинальные способы соединения света, звука и движения. На концерте «Мармеладное небо» зрители смогут увидеть, как люминесцентные лампы становятся музыкальными инструментами, а световые сигналы порождаются звуковыми событиями. Живые исполнители будут работать в дуэте с механическими двойниками, создавая уникальный опыт.
В концерте выступят:
В программе концерта представлены следующие произведения:
Концерт проходит при поддержке Министерства культуры и Союза композиторов России. Не упустите возможность погрузиться в мир инновационного аудиовизуального искусства!