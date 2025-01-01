Открытие сезона. Мармеладное небо CEAM

Медиа-концерт «Мармеладное небо» в Триумфе

Театр «Триумф» открывает Х сезон необычным медиа-концертом «Мармеладное небо». В этом проекте примут участие музыканты, медиахудожники и инженеры из CEAM Artists (Центр электроакустической музыки при Московской консерватории).

Инновации в аудиовизуальном искусстве

Музыка — это искусство, которое выходит за пределы звукового медиума. В начале XX века технологии открыли новые горизонты в взаимодействии аудиального и визуального. Современные композиторы продолжают искать оригинальные способы соединения света, звука и движения. На концерте «Мармеладное небо» зрители смогут увидеть, как люминесцентные лампы становятся музыкальными инструментами, а световые сигналы порождаются звуковыми событиями. Живые исполнители будут работать в дуэте с механическими двойниками, создавая уникальный опыт.

Команда исполнителей

В концерте выступят:

Юлия Мигунова — виолончель, перформер

Феодосия Миронова — клавиши, перформер

Филипп Фитин — ударные, перформер

Николай Попов — перформер, художественный руководитель

Олег Макаров — перформер

Илья Ковальский — электроника

Игорь Павлов — свет, видео

Александр Бедин — камеры

Ильнур Габидуллин — звукорежиссер

Павел Сурков — инженер

Программа концерта

В программе концерта представлены следующие произведения:

Николас Мориш — «Мармеладное небо» для трех исполнителей

Алексей Сысоев — «MY GARDENS» для виолончели, tape, света и видео

Антон Светличный — «Лебедь сдох» с использованием MIDI-клавиатуры

Николай Попов — «Теория струн» для виолончели, моторов и электроники (создано в проекте «Ноты и квоты» Союза композиторов России)

Якопо Бабони Скилинджи — «Scarlet K141» для клавесина и электроники

Михаэль Байль — «Deep Blue» (2022) для 2 перформеров, live-видео и электроники

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры и Союза композиторов России. Не упустите возможность погрузиться в мир инновационного аудиовизуального искусства!