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Открытие сезона. Мармеладное небо CEAM
Киноафиша Открытие сезона. Мармеладное небо CEAM

Открытие сезона. Мармеладное небо CEAM

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Медиа-концерт «Мармеладное небо» в Триумфе

Театр «Триумф» открывает Х сезон необычным медиа-концертом «Мармеладное небо». В этом проекте примут участие музыканты, медиахудожники и инженеры из CEAM Artists (Центр электроакустической музыки при Московской консерватории).

Инновации в аудиовизуальном искусстве

Музыка — это искусство, которое выходит за пределы звукового медиума. В начале XX века технологии открыли новые горизонты в взаимодействии аудиального и визуального. Современные композиторы продолжают искать оригинальные способы соединения света, звука и движения. На концерте «Мармеладное небо» зрители смогут увидеть, как люминесцентные лампы становятся музыкальными инструментами, а световые сигналы порождаются звуковыми событиями. Живые исполнители будут работать в дуэте с механическими двойниками, создавая уникальный опыт.

Команда исполнителей

В концерте выступят:

  • Юлия Мигунова — виолончель, перформер
  • Феодосия Миронова — клавиши, перформер
  • Филипп Фитин — ударные, перформер
  • Николай Попов — перформер, художественный руководитель
  • Олег Макаров — перформер
  • Илья Ковальский — электроника
  • Игорь Павлов — свет, видео
  • Александр Бедин — камеры
  • Ильнур Габидуллин — звукорежиссер
  • Павел Сурков — инженер

Программа концерта

В программе концерта представлены следующие произведения:

  • Николас Мориш — «Мармеладное небо» для трех исполнителей
  • Алексей Сысоев — «MY GARDENS» для виолончели, tape, света и видео
  • Антон Светличный — «Лебедь сдох» с использованием MIDI-клавиатуры
  • Николай Попов — «Теория струн» для виолончели, моторов и электроники (создано в проекте «Ноты и квоты» Союза композиторов России)
  • Якопо Бабони Скилинджи — «Scarlet K141» для клавесина и электроники
  • Михаэль Байль — «Deep Blue» (2022) для 2 перформеров, live-видео и электроники

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры и Союза композиторов России. Не упустите возможность погрузиться в мир инновационного аудиовизуального искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 29 августа
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 1200 ₽

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