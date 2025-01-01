Меню
Открытие рождественского фестиваля органной музыки. Музыка радости и света
Открытие рождественского фестиваля органной музыки. Музыка радости и света

Возраст 6+
О концерте

Органный концерт в Рождественские дни

Рождественские дни всегда связаны с ощущением света и тепла, даже в самую холодную зиму. Органная музыка в это время звучит особенно ярко, даря атмосферу праздника и веру в чудо.

Программа концерта

В программе концерта объединены сочинения, в которых барочная ясность и романтическая выразительность звучат легко и свежо. На этот раз вас ожидают произведения известных композиторов:

  • Т. Дюбуа (1837-1924)
    • «Большой хор»
    • «Медитация» из Douce Pièces pour Orgue
    • «Триумфальный марш» из Douce Pièces Nouvelles pour Orgue
  • Г. Ф. Гендель (1685-1759)
    • «Вечный источник Божественного света» из «Оды ко Дню рождения Королевы Анны», HWV 74
  • Ж.-Ф. Рамо (1683-1764)
    • «Тамбурины» из оперы «Ипполит и Арисия» (транскрипция для органа – И. Рехштайнер)
  • Ф. Мендельсон-Бартольди (1809-1847)
    • Остинато до минор
    • Аллегро, Хорал и Фуга

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Уникальные инструменты

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями, датируемыми XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Исполнитель

Концерт исполнит Наталья Летюк, лауреат международных конкурсов и обладатель Специального приза «За развитие детского органного исполнительства» Всероссийской премии «Органист года».

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
21 декабря воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
