Открытие рождественского фестиваля органной музыки. Музыка радости и света

Рождественские дни всегда связаны с ощущением света и тепла, даже в самую холодную зиму. Органная музыка в это время звучит особенно ярко, даря атмосферу праздника и веру в чудо.
В программе концерта объединены сочинения, в которых барочная ясность и романтическая выразительность звучат легко и свежо. На этот раз вас ожидают произведения известных композиторов:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями, датируемыми XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.
Концерт исполнит Наталья Летюк, лауреат международных конкурсов и обладатель Специального приза «За развитие детского органного исполнительства» Всероссийской премии «Органист года».
Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.