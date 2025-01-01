Открытие рождественского фестиваля органной музыки. Музыка радости и света

Органный концерт в Рождественские дни

Рождественские дни всегда связаны с ощущением света и тепла, даже в самую холодную зиму. Органная музыка в это время звучит особенно ярко, даря атмосферу праздника и веру в чудо.

Программа концерта

В программе концерта объединены сочинения, в которых барочная ясность и романтическая выразительность звучат легко и свежо. На этот раз вас ожидают произведения известных композиторов:

Т. Дюбуа (1837-1924) «Большой хор» «Медитация» из Douce Pièces pour Orgue «Триумфальный марш» из Douce Pièces Nouvelles pour Orgue

(1837-1924) Г. Ф. Гендель (1685-1759) «Вечный источник Божественного света» из «Оды ко Дню рождения Королевы Анны», HWV 74

(1685-1759) Ж.-Ф. Рамо (1683-1764) «Тамбурины» из оперы «Ипполит и Арисия» (транскрипция для органа – И. Рехштайнер)

(1683-1764) Ф. Мендельсон-Бартольди (1809-1847) Остинато до минор Аллегро, Хорал и Фуга

(1809-1847)

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Уникальные инструменты

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями, датируемыми XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Исполнитель

Концерт исполнит Наталья Летюк, лауреат международных конкурсов и обладатель Специального приза «За развитие детского органного исполнительства» Всероссийской премии «Органист года».

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.