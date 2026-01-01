Открытие Пасхального фестиваля. Органный вечер

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Торжество барокко: Пасхальный фестиваль в церкви святого Людовика

10 апреля в церкви святого Людовика открывается Пасхальный фестиваль программой «Торжество барокко». Это уникальный концерт-соло, где один инструмент способен передать всю драму Страстной недели и радость Воскресения. Если вы цените смысл и внутреннюю логику музыкальных программ, это выступление станет значимым духовным высказыванием.

Музыка Баха на Пасхальном фестивале

Концерт открывает Иоганн Себастьян Бах с одним из самых узнаваемых органных произведений — Токкатой и фугой ре минор BWV 565. За внешней эффектностью скрыта тема борьбы и напряжения, особенно актуальная в дни перед Пасхой. Продолжает программу хоральная фантазия «Christ lag in Todes Banden», лютеранский парафраз древней пасхальной секвенции, в которой тема смерти неразрывно связана с надеждой на Воскресение. Это музыка, где скорбь никогда не бывает без смысла.

Гармония Италии и Германии

Особым украшением вечера станет органная транскрипция концерта венецианского мастера Антонио Вивальди в переложении Баха (BWV 596). Здесь слышен живой диалог Италии и Германии: яркая, подвижная энергия Вивальди проходит через строгую архитектуру баховского мышления. Французское барокко представлено музыкой Франсуа Куперена, а именно фрагментом из Приходской мессы. Его «Qui tollis peccata mundi» — образец утончённой духовной лирики, в которой орган деликатно сопровождает молитву.

Музыкальная медитация и финал

Далее прозвучит своеобразная «музыкальная медитация» на текст «Отче наш»: три хоральные обработки одного гимна — Дитриха Букстехуде, Георга Бёма и Баха. Завершает программу сверкающая и виртуозная Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532 Баха — музыкальный образ победы жизни над смертью.

Исполнитель вечернего концерта

Исполнительницей вечера станет Юлия Глазкова, органистка, которая тонко выстраивает большие драматургические формы. В этот вечер зрители смогут пережить Пасху как глубокий духовный путь через великую музыку барокко.

Апрель
10 апреля пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

