Открытие осеннего фестиваля в галерее. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на захватывающий концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Этот вечер станет уникальным музыкальным экспрессом, который проведет вас через калейдоскоп стран, эпох и стилей.

Программа концерта

В программе звучат произведения величайших композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Фредерик Шопен
  • Ференц Лист
  • Пётр Ильи́ч Чайко́вский

Каждое произведение станет частью утонченной программы вечера, дарящей зрителям возможность углубиться в философское наследие Баха и кристальное письмо Моцарта.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов и солистами Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Вы сможете насладиться высоким мастерством музыкантов и искренним исполнением.

Практическая информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Концерт рекомендуется для слушателей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой величайших композиторов и провести вечер в компании талантливых исполнителей!

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

