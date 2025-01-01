Открытие осеннего фестиваля в галерее. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

Приглашаем петербуржцев на захватывающий концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Этот вечер станет уникальным музыкальным экспрессом, который проведет вас через калейдоскоп стран, эпох и стилей.
В программе звучат произведения величайших композиторов:
Каждое произведение станет частью утонченной программы вечера, дарящей зрителям возможность углубиться в философское наследие Баха и кристальное письмо Моцарта.
Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов и солистами Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Вы сможете насладиться высоким мастерством музыкантов и искренним исполнением.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Концерт рекомендуется для слушателей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться музыкой величайших композиторов и провести вечер в компании талантливых исполнителей!