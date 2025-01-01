Открытие осеннего фестиваля в Академии Воронцова. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

Уникальный музыкальный вечер в Петербурге

Приглашаем всех петербуржцев на захватывающий концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием в концертной практике города, предлагая зрителям уникальное путешествие по странам и эпохам музыки.

Программа концерта

В одной программе соединяются разные музыкальные стили: вы сможете насладиться как строгостью классицизма, так и эмоциональной насыщенностью романтизма. От знаменитого Моцарта до шедевров Шопена, Листа и Чайковского — каждый музыкальный фрагмент перенесёт вас в свою уникальную атмосферу.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Эти талантливые музыканты готовы подарить зрителям вечер, наполненный гармонией и чувственными переживаниями.

Подробности

Длительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента и погрузиться в мир классической музыки!