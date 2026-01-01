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Открытие осеннего Фестиваля камерной музыки. Бах, Моцарт, Шуман, Лист, Рахманинов
Киноафиша Открытие осеннего Фестиваля камерной музыки. Бах, Моцарт, Шуман, Лист, Рахманинов

Открытие осеннего Фестиваля камерной музыки. Бах, Моцарт, Шуман, Лист, Рахманинов

6+
Возраст 6+

О концерте

Фестиваль камерной музыки: осенний открытие

Концерты под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского становятся ярким событием в культурной жизни Петербурга. На открытии осеннего Фестиваля камерной музыки зрителей ожидает увлекательная музыкальная программа, в которой звучат произведения эпохи барокко, классицизма и романтизма.

Программа вечера

В первом отделении концертной программы вы сможете насладиться шедеврами Иоганна Себастьяна Баха, чьи композиции напоминают архитектурные сооружения, возведенные из нот. Далее зрители услышат изящные мелодии Вольфганга Моцарта, наполняющие атмосферу радостью и гармонией.

Во втором отделении концертной программы выступят произведения Роберта Шумана — эмоциональные и психологически насыщенные, они создают контраст между страстью и мечтательной фантазией. Не обойдётся и без мощных и драматичных произведений Ференца Листа, а также сокровенных звуков Сергея Рахманинова, представляющего русскую душу в её широкой и тоскующей природе.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и опыт обещают сделать концерт незабываемым.

Важная информация для зрителей

Концерт продлится 1,5 часа без антракта и рекомендован для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, перед посещением концерта рекомендуется заранее сохранять билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, либо распечатать их. Благодарим за понимание!

Купить билет на концерт Открытие осеннего Фестиваля камерной музыки. Бах, Моцарт, Шуман, Лист, Рахманинов

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