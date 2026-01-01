Открытие осеннего Фестиваля камерной музыки. Бах, Моцарт, Шуман, Лист, Рахманинов

Фестиваль камерной музыки: осенний открытие

Концерты под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского становятся ярким событием в культурной жизни Петербурга. На открытии осеннего Фестиваля камерной музыки зрителей ожидает увлекательная музыкальная программа, в которой звучат произведения эпохи барокко, классицизма и романтизма.

Программа вечера

В первом отделении концертной программы вы сможете насладиться шедеврами Иоганна Себастьяна Баха, чьи композиции напоминают архитектурные сооружения, возведенные из нот. Далее зрители услышат изящные мелодии Вольфганга Моцарта, наполняющие атмосферу радостью и гармонией.

Во втором отделении концертной программы выступят произведения Роберта Шумана — эмоциональные и психологически насыщенные, они создают контраст между страстью и мечтательной фантазией. Не обойдётся и без мощных и драматичных произведений Ференца Листа, а также сокровенных звуков Сергея Рахманинова, представляющего русскую душу в её широкой и тоскующей природе.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и опыт обещают сделать концерт незабываемым.

Важная информация для зрителей

Концерт продлится 1,5 часа без антракта и рекомендован для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, перед посещением концерта рекомендуется заранее сохранять билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, либо распечатать их. Благодарим за понимание!