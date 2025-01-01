Открытие органного сезона

Его мастерство расцвело в церкви Святого Фомы в Лейпциге. Его руки оживляют тот же орган, что звучал под пальцами самого Баха три столетия назад. Торжественное открытие нового органного сезона со Штефаном Кисслингом — виртуозом с мировым именем. Исполнители: Кисслинг Штефан (орган), Германия Органист собора св. Фомы в Лейпциге В программе: Бах И. С. Партита до минор, BWV 826 Бах И. С. Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564 Бах И. С. Трио-соната № 6 соль мажор, BWV 530 Карг-Элерт Симфонический хорал «Jesu, meine Freude», op. 87 № 2 Меркель Органная соната № 7, ор. 140