Открытие нового концертного сезона

Открытие четвёртого концертного сезона в храме святого Людовика

12 сентября храм святого Людовика откроет свой четвёртый концертный сезон. В этот вечер он превратится в «зеркало эпох», где мы увидим отражения времени от северной мистики Дитриха Букстехуде до зрелой экспрессии Георга Филиппа Телемана, украшенной земной лирикой Генделя и небесной утончённостью семьи Бахов.

Камерный ансамбль L’Aspetto Musicale

Камерный ансамбль L’Aspetto Musicale будет исполнять произведения на подлинных барочных инструментах, таких как флейта-траверсо, барочная скрипка и виолончель. Клавесин и орган наполнят пространство теплым дыханием времени, создавая уникальную атмосферу.

Музыка и её исполнение

Прозрачное сопрано Елизаветы Белоконь проведёт слушателя от интимной молитвы Букстехуде к пасторальным «Немецким ариям» Генделя, где природа становится метафорой веры. Телеман перенесёт нас в уют немецкого салона, где лёгкие танцевальные ритмы соседствуют с духовным размышлением о семье и детях.

Кульминация вечера

Кульминацией концерта станет трио-соната, приписываемая И. С. Баху или его сыну Карлу Филиппу Эммануилу. На стыке поколений слышны строгая полифония отца и трепетная чувствительность нового века.

Не упустите возможность

Всего один вечер — десять редких шедевров, пять солистов и неповторимая акустика старейшего католического храма Москвы. Откройте для себя немецкое барокко — музыку, которая соединяет земные тревоги и небесную надежду.