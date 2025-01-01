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Открытие нового концертного сезона
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Открытие нового концертного сезона

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Открытие четвёртого концертного сезона в храме святого Людовика

12 сентября храм святого Людовика откроет свой четвёртый концертный сезон. В этот вечер он превратится в «зеркало эпох», где мы увидим отражения времени от северной мистики Дитриха Букстехуде до зрелой экспрессии Георга Филиппа Телемана, украшенной земной лирикой Генделя и небесной утончённостью семьи Бахов.

Камерный ансамбль L’Aspetto Musicale

Камерный ансамбль L’Aspetto Musicale будет исполнять произведения на подлинных барочных инструментах, таких как флейта-траверсо, барочная скрипка и виолончель. Клавесин и орган наполнят пространство теплым дыханием времени, создавая уникальную атмосферу.

Музыка и её исполнение

Прозрачное сопрано Елизаветы Белоконь проведёт слушателя от интимной молитвы Букстехуде к пасторальным «Немецким ариям» Генделя, где природа становится метафорой веры. Телеман перенесёт нас в уют немецкого салона, где лёгкие танцевальные ритмы соседствуют с духовным размышлением о семье и детях.

Кульминация вечера

Кульминацией концерта станет трио-соната, приписываемая И. С. Баху или его сыну Карлу Филиппу Эммануилу. На стыке поколений слышны строгая полифония отца и трепетная чувствительность нового века.

Не упустите возможность

Всего один вечер — десять редких шедевров, пять солистов и неповторимая акустика старейшего католического храма Москвы. Откройте для себя немецкое барокко — музыку, которая соединяет земные тревоги и небесную надежду.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:00 от 500 ₽

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