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Открытие конкурса Веры Лотар-Шевченко
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Открытие конкурса Веры Лотар-Шевченко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Открытие IX конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко

Свердловская филармония с гордостью анонсирует IX конкурс пианистов памяти выдающейся пианистки Веры Лотар-Шевченко. Этот значимый музыкальный конкурс пройдет с 30 августа по 11 сентября 2025 года и соберет талантливых исполнителей со всего мира.

Торжественное открытие

30 августа в 18:00 в Большом зале Свердловской филармонии состоится торжественное открытие конкурса. В этот вечер гости смогут насладиться незабываемой атмосферой музыкального праздника и узнать имена участников, которые представят свои таланты в борьбе за звание лучшего пианиста.

Вход по приглашениям

Обратите внимание, что вход на мероприятие осуществляется только по приглашениям. Убедитесь, что у вас есть билет, чтобы не упустить возможность стать частью этого важного события в мире классической музыки.

Интересные факты о Вере Лотар-Шевченко

Вера Лотар-Шевченко — выдающаяся пианистка и педагог, чье имя стало символом таланта и преданности музыке. Она родилась в 1907 году и оставила заметный след в мировой музыкальной культуре. Конкурс, посвященный ее памяти, стал важной площадкой для молодых исполнителей, стремящихся к совершенству.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, погрузиться в мир классической музыки и поддержать молодых пианистов на их пути к успеху!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 августа
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00

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