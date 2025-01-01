Открытие конкурса Веры Лотар-Шевченко

Свердловская филармония с гордостью анонсирует IX конкурс пианистов памяти выдающейся пианистки Веры Лотар-Шевченко. Этот значимый музыкальный конкурс пройдет с 30 августа по 11 сентября 2025 года и соберет талантливых исполнителей со всего мира.
30 августа в 18:00 в Большом зале Свердловской филармонии состоится торжественное открытие конкурса. В этот вечер гости смогут насладиться незабываемой атмосферой музыкального праздника и узнать имена участников, которые представят свои таланты в борьбе за звание лучшего пианиста.
Обратите внимание, что вход на мероприятие осуществляется только по приглашениям. Убедитесь, что у вас есть билет, чтобы не упустить возможность стать частью этого важного события в мире классической музыки.
Вера Лотар-Шевченко — выдающаяся пианистка и педагог, чье имя стало символом таланта и преданности музыке. Она родилась в 1907 году и оставила заметный след в мировой музыкальной культуре. Конкурс, посвященный ее памяти, стал важной площадкой для молодых исполнителей, стремящихся к совершенству.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, погрузиться в мир классической музыки и поддержать молодых пианистов на их пути к успеху!