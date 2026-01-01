Спектакль Открытие конкурса «Арабеск»

Открытие конкурса «Арабеск» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского проведет открытие конкурса «Арабеск». В программе — одноактный балет на музыку Вариаций на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского.

История балета

Премьера балета состоялась в 2011 году, а возобновление прошло в 2020 году. Алексей Мирошниченко, поставивший балет для выпускников Пермского хореографического училища, привнес уникальность в это исполнение. С тех пор балет стал частью репертуара театра и исполняется ведущими солистами труппы.

Музыка Чайковского

«Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром» — одно из немногочисленных сочинений Чайковского, которое до сих пор не имело широкой хореографической интерпретации. Это произведение подарит зрителям погружение в мир классической музыки и танца.

Событие обязательно понравится любителям классической музыки и балета, а также тем, кто интересуется творчеством Петра Чайковского.