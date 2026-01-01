Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Открытие конкурса «Арабеск»
Киноафиша Открытие конкурса «Арабеск»

Спектакль Открытие конкурса «Арабеск»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Открытие конкурса «Арабеск» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского проведет открытие конкурса «Арабеск». В программе — одноактный балет на музыку Вариаций на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского.

История балета

Премьера балета состоялась в 2011 году, а возобновление прошло в 2020 году. Алексей Мирошниченко, поставивший балет для выпускников Пермского хореографического училища, привнес уникальность в это исполнение. С тех пор балет стал частью репертуара театра и исполняется ведущими солистами труппы.

Музыка Чайковского

«Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром» — одно из немногочисленных сочинений Чайковского, которое до сих пор не имело широкой хореографической интерпретации. Это произведение подарит зрителям погружение в мир классической музыки и танца.

Событие обязательно понравится любителям классической музыки и балета, а также тем, кто интересуется творчеством Петра Чайковского.

 

Купить билет на спектакль Открытие конкурса «Арабеск»

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
15 апреля среда
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Второй тур конкурса «Арабеск»
6+
Балет
Второй тур конкурса «Арабеск»
20 апреля в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Цирк на льду «Айсберг»
0+
Цирк
Цирк на льду «Айсберг»
5 апреля в 12:00 Пермский цирк
Билеты
Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой
16+
Драма Музыка
Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой
9 апреля в 19:00 Пермский ТЮЗ
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше