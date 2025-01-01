Открытие концертного сезона

Юбилей Уральского центра народного искусства

Уральскому центру народного искусства исполняется 30 лет! В честь этого значимого события состоится уникальная концертная программа, в которой примут участие:

Уральский государственный академический русский народный хор

Квартет «Урал»

Детский центр народного искусства

Гостям концерта представится возможность насладиться богатым звучанием народных инструментов, а также услышать песни, наполненные уральским характером. Не обойдется и без ярких русских народных танцев, которые поднимут настроение и погрузят в атмосферу народного творчества.

Как добраться

Центр удобно расположен в центре города, что делает его доступным для посетителей. Мы рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или заранее забронировать парковочное место.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех ценителей народного искусства и музыки стать частью этого важного события. Не упустите шанс насладиться настоящим праздником культуры и традиций!