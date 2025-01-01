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Открытие концертного сезона

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилей Уральского центра народного искусства

Уральскому центру народного искусства исполняется 30 лет! В честь этого значимого события состоится уникальная концертная программа, в которой примут участие:

  • Уральский государственный академический русский народный хор
  • Квартет «Урал»
  • Детский центр народного искусства

Гостям концерта представится возможность насладиться богатым звучанием народных инструментов, а также услышать песни, наполненные уральским характером. Не обойдется и без ярких русских народных танцев, которые поднимут настроение и погрузят в атмосферу народного творчества.

Как добраться

Центр удобно расположен в центре города, что делает его доступным для посетителей. Мы рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или заранее забронировать парковочное место.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех ценителей народного искусства и музыки стать частью этого важного события. Не упустите шанс насладиться настоящим праздником культуры и традиций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 сентября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 800 ₽

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