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Открытие концертного сезона
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Открытие концертного сезона

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блистательный старт юбилейного сезона! Пышное торжество с именами мирового масштаба! Насладиться звучанием прославившей Дмитрия Шостаковича Первой симфонии в исполнении оркестра и бесподобного Дмитрия Лисса и виртуозной игрой скрипача Гайка Казазяна, получившей овации нью-йоркского «Карнеги-холла». Исполнители: Гайк Казазян (скрипка) Дирижёр — Дмитрий Лисс Уральский академический филармонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижёр — Дмитрий Лисс В программе: Глазунов Концерт для скрипки с оркестром Сен-Санс Концерт № 1 для скрипки с оркестром Шостакович Симфония № 1

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Standup Bar. Надёжный микрофон
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27 августа в 20:00 Standup Bar
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Музыка на высоте. Под небом Парижа
25 июля в 19:00 Свердловская детская филармония
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