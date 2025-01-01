Открытие концертного сезона

Блистательный старт юбилейного сезона! Пышное торжество с именами мирового масштаба! Насладиться звучанием прославившей Дмитрия Шостаковича Первой симфонии в исполнении оркестра и бесподобного Дмитрия Лисса и виртуозной игрой скрипача Гайка Казазяна, получившей овации нью-йоркского «Карнеги-холла». Исполнители: Гайк Казазян (скрипка) Дирижёр — Дмитрий Лисс Уральский академический филармонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижёр — Дмитрий Лисс В программе: Глазунов Концерт для скрипки с оркестром Сен-Санс Концерт № 1 для скрипки с оркестром Шостакович Симфония № 1