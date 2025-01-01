Открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье»

Открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля

2 декабря в зале Зарядье стартует IV Московский зимний музыкальный фестиваль, который соберёт лучших артистов и коллективы академического и джазового искусства. На протяжении фестиваля зрителей ждут сольные, камерные и симфонические произведения, а также оперы, детские спектакли, интерактивные мероприятия и джазовые стандарты.

Звёздный состав участников

На торжественном открытии выступят лауреаты международных конкурсов. Среди них Венера Гимадиева (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор) и Эльчин Азизов (баритон). Музыкальное сопровождение обеспечит Московский государственный симфонический оркестр под руководством дирижёра Ивана Рудина.

Программа фестиваля

Фестиваль обещает быть разнообразным и насыщенным. Зрители смогут насладиться как классическими произведениями, так и современными интерпретациями, что позволяет привлечь внимание широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью культурного события, которое объединит любителей музыки и театра в сердце Москвы!