Открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье»
Билеты от 1200₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля

2 декабря в зале Зарядье стартует IV Московский зимний музыкальный фестиваль, который соберёт лучших артистов и коллективы академического и джазового искусства. На протяжении фестиваля зрителей ждут сольные, камерные и симфонические произведения, а также оперы, детские спектакли, интерактивные мероприятия и джазовые стандарты.

Звёздный состав участников

На торжественном открытии выступят лауреаты международных конкурсов. Среди них Венера Гимадиева (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор) и Эльчин Азизов (баритон). Музыкальное сопровождение обеспечит Московский государственный симфонический оркестр под руководством дирижёра Ивана Рудина.

Программа фестиваля

Фестиваль обещает быть разнообразным и насыщенным. Зрители смогут насладиться как классическими произведениями, так и современными интерпретациями, что позволяет привлечь внимание широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью культурного события, которое объединит любителей музыки и театра в сердце Москвы!

Декабрь
2 декабря вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1200 ₽

