Открытие и откровение
Концерт «Открытие и Откровение» в Рахманиновском зале

20 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории в рамках концертной серии к 100-летию со дня рождения композитора Бориса Александровича Чайковского состоится концерт «Открытие и Откровение». В программе будут исполнены уникальные произведения композитора, в том числе скрипичные квартеты и Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели (1962).

Сенсационная премьера

Настоящей сенсацией концертной серии станет премьера юношеского квартета Бориса Чайковского (1943-1945). Это сочинение считается вершиной раннего камерно-ансамблевого творчества композитора. Ему было представлено лишь единственный раз на классном вечере кафедры камерного ансамбля, после чего оно ввело молодого композитора в «круг избранных» и принесло ему репутацию талантливого ученика с блестящими перспективами. Музыка квартета уже тогда свидетельствовала о мастерстве уверенного в себе художника.

Воздействие и эволюция

По языку, образам и тональной палитре, произведение опережает «взрослые» квартеты, созданные в 1954 и 1961 годах, приближаясь к откровениям Квартета No 3 (1967). Невероятно, но то, с чем Борис Чайковский начинал, редко встречается даже в его более поздних работах.

Исполнение квартета и финальная часть программы

На концерте мы услышим премьеры юношеского квартета в исполнении квартета солистов камерного оркестра «Camerata Komitas». Концерт также представит два других квартета Бориса Чайковского: №4 для двух скрипок, альта и виолончели (1972) и №6 для двух скрипок, альта и виолончели (1976).

Заключительная часть программы будет ознаменована исполнением Квинтета для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели (1962), который принадлежит к вершинам отечественной и мировой камерно-ансамблевой музыки XX века. В исполнении примут участие заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Мария Андреева (скрипка).

Вступительное слово

Вступительное слово произнесет профессор МГК им. П.И. Чайковского Ю.Б. Абдоков.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

20 сентября
Рахманиновский зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 11
19:00 от 600 ₽

