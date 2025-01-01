Концерт «Открытие и Откровение» в Рахманиновском зале

20 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории в рамках концертной серии к 100-летию со дня рождения композитора Бориса Александровича Чайковского состоится концерт «Открытие и Откровение». В программе будут исполнены уникальные произведения композитора, в том числе скрипичные квартеты и Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели (1962).

Сенсационная премьера

Настоящей сенсацией концертной серии станет премьера юношеского квартета Бориса Чайковского (1943-1945). Это сочинение считается вершиной раннего камерно-ансамблевого творчества композитора. Ему было представлено лишь единственный раз на классном вечере кафедры камерного ансамбля, после чего оно ввело молодого композитора в «круг избранных» и принесло ему репутацию талантливого ученика с блестящими перспективами. Музыка квартета уже тогда свидетельствовала о мастерстве уверенного в себе художника.

Воздействие и эволюция

По языку, образам и тональной палитре, произведение опережает «взрослые» квартеты, созданные в 1954 и 1961 годах, приближаясь к откровениям Квартета No 3 (1967). Невероятно, но то, с чем Борис Чайковский начинал, редко встречается даже в его более поздних работах.

Исполнение квартета и финальная часть программы

На концерте мы услышим премьеры юношеского квартета в исполнении квартета солистов камерного оркестра «Camerata Komitas». Концерт также представит два других квартета Бориса Чайковского: №4 для двух скрипок, альта и виолончели (1972) и №6 для двух скрипок, альта и виолончели (1976).

Заключительная часть программы будет ознаменована исполнением Квинтета для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели (1962), который принадлежит к вершинам отечественной и мировой камерно-ансамблевой музыки XX века. В исполнении примут участие заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Мария Андреева (скрипка).

Вступительное слово

Вступительное слово произнесет профессор МГК им. П.И. Чайковского Ю.Б. Абдоков.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.