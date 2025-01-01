Меню
Открытие фестиваля искусств Востока Daira
Открытие фестиваля искусств Востока Daira

О концерте/спектакле

Открытие фестиваля искусств Востока Daira в Санкт-Петербурге

На открытии фестиваля выступят:

  • Sati Ethnica (Россия) — этно-электроника нового поколения;
  • Oduchu (Россия) — живое хоомей;
  • Joy of India & Ecstatic Live Music — индийская импровизация.

Sati Ethnica

Сати Казанова с проектом Sati Ethnica — одна из ярчайших фигур в современной этно-электронике. Её музыка представляет собой глубокий синтез культурных кодов: восточного вокала, индийских раг, ведических мантр и старинных песен различных народов, включающих кавказские, славянские и балканские мотивы. Это аналоговое электронное звучание создает уникальное пространство между традицией и будущим.

Joy of India & Ecstatic Live Music

Дуэт легендарного индийского певца Махеша Винаякрама и перкуссиониста Дениса Кучерова представит свое музыкальное видение. Махеш — первый индийский певец в составе Cirque du Soleil и лауреат премии ЮНЕСКО, он мастер карнатической музыки, объединяющий сакральные напевы, битбокс, африканскую перкуссию и болгарские хоры. Его стиль, названный Karna-tech, представляет собой цифровое переосмысление индийской классики. Денис Кучеров — талантливый композитор и перкуссионист, участник мировых туров с известными коллективами. Вместе они создадут динамичную музыкальную волну, где живой вокал встречается с электроникой, а медитативные состояния переходят в танцевальный экстаз.

Oduchu

Группа Oduchu приносит пульс древней Тувы в ритм современного мира. Их глубокое, пронзительное горловое пение, гипнотические ритмы и виртуозные риффы на акустической гитаре стирают границы между временем и пространством, создавая уникальный звук, который не оставит равнодушным ни одного слушателя.

Фестиваль Daira

Daira разрушает клише, предлагая глубокое, достоверное и живое знакомство с культурами Востока. Это не просто праздник — это пространство диалога, где каждый участник чувствует себя частью общего круга.

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1500 ₽

