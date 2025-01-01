Открытие фестиваля «Детский голос»

Открытие фестиваля детской музыкальной культуры «Детский голос» в «Зарядье»

Фестиваль музыкальной культуры «Детский голос» в 2026 году отмечает своё пятилетие. В этом юбилейном году мы приглашаем вас на концерт-открытие, где на сцену выйдут более 350 детей — лучшие детские хоровые коллективы Москвы, лауреаты грантов Мэра Москвы и победители международных конкурсов.

Искусство в каждом исполнении

Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля и красочных видеопроекций, что создаст уникальную атмосферу. Юные певцы исполнят шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни — лучшее в жанре хоровой миниатюры для детей.

Организаторы фестиваля

Автор и художественный руководитель фестиваля — Анастасия Беляева. Художник по проекциям — Дарья Дерябина. Их творческое видение и профессионализм обеспечат зрителям незабываемые впечатления от мероприятия.

Приглашаем всех любителей музыки и театрального искусства присоединиться к этому яркому событию!