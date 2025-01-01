Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Открытие фестиваля «Детский голос»
Билеты от 300₽
Киноафиша Открытие фестиваля «Детский голос»

Открытие фестиваля «Детский голос»

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Открытие фестиваля детской музыкальной культуры «Детский голос» в «Зарядье»

Фестиваль музыкальной культуры «Детский голос» в 2026 году отмечает своё пятилетие. В этом юбилейном году мы приглашаем вас на концерт-открытие, где на сцену выйдут более 350 детей — лучшие детские хоровые коллективы Москвы, лауреаты грантов Мэра Москвы и победители международных конкурсов.

Искусство в каждом исполнении

Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля и красочных видеопроекций, что создаст уникальную атмосферу. Юные певцы исполнят шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни — лучшее в жанре хоровой миниатюры для детей.

Организаторы фестиваля

Автор и художественный руководитель фестиваля — Анастасия Беляева. Художник по проекциям — Дарья Дерябина. Их творческое видение и профессионализм обеспечат зрителям незабываемые впечатления от мероприятия.

Приглашаем всех любителей музыки и театрального искусства присоединиться к этому яркому событию!

Купить билет на концерт Открытие фестиваля «Детский голос»

Помощь с билетами
Февраль
7 февраля суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик. Mozart for kids
0+
Классическая музыка
Щелкунчик. Mozart for kids
7 декабря в 10:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Дима Гаврилов и Вася Шакулин
18+
Юмор
Дима Гаврилов и Вася Шакулин
3 октября в 18:30 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 октября в 16:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше