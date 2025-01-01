Меню
Открытие Четвёртого рождественского фестиваля. Рождество в стиле барокко
Четвёртый Рождественский фестиваль «Свет Рождественской звезды»

19 декабря мы открываем Четвёртый Рождественский фестиваль с программой «Свет Рождественской звезды». Это тёплый и камерный вечер, который пройдет под сводами храма Святого Людовика. Живая музыка, звучащая в уникальной акустике исторического храма, перенесёт нас в атмосферу рождественской Европы, где музыка барокко возникала как молитва и радость.

Уникальное соединение концерта и духа праздника

Для нас это особенное открытие сезона, в котором мы соединяем концертную красоту и подлинный дух праздника. В программе выступят два коллектива: консорт блокфлейт Московской консерватории и ансамбль старинной музыки VOLKONSKY CONSORT под художественным руководством Алексея Шеина.

Искусство старинной музыки

Консорт — это уникальное семейство однотипных инструментов разных регистров. Их природная «многоголосность» напоминает орган, но звучит даже тоньше и «дышит» вместе с залом. В нашем исполнении вы услышите редкие рождественские мелодии из Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Фландрии. В программу войдут:

  • старинное песнопение из монастыря Монсеррат («Красная книга»)
  • английская «Кэрол из Ковентри»
  • изящные танцы Преториуса
  • фантазия Перселла на остинато
  • ария Телеманна к Празднику Трёх царей

Вокальные номера исполнит сопрано Галина Жуковская, которая представит франко-немецкие гимны Деве Марии и светлые хоралы, звучащие светло и доверительно. Опорой вечера станет орган, который выведет на передний план пасторальные и торжественные произведения: «Magnificat» Иоганна Эразмуса Киндерманна, мягкую «Pastorale» Доменико Циполи и одну из хоральных прелюдий И. С. Баха.

Идеальный рождественский диалог

Контраст консорта и органа создаёт идеальный рождественский диалог. Дыхание древних флейт и «соборный оркестр» органа объединяются, раскрывая разные грани единого сюжета — ожидания и света.

Приглашаем вас открыть праздничный цикл вместе с нами. Этот вечер подойдёт как для первого знакомства со старинной музыкой, так и для искушённых слушателей. В программе много редких имен, но вся она будет о ясной мелодии, тепле и надежде.

Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

