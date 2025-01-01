Открытие 90-го юбилейного филармонического сезона

Меню
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гранд симфонический концерт в Большом зале филармонии Перми

В Большом зале филармонии состоится грандиозный симфонический концерт, который станет настоящим праздником для ценителей классической музыки. Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением дирижера Алексея Рубина представит великолепную программу, полную музыкальных шедевров.

Программа вечера

Концерт откроется поэтичным «Рассветом на Москве-реке» Мусоргского. Это произведение перенесёт слушателей в утро древней Москвы, наполненное звуками колоколов и магией природы. Кульминацией вечера станет исполнение Второго фортепианного концерта, который славится своей мощью и лиризмом, а также «Симфонических танцев» Рахманинова — последнего и самого загадочного шедевра композитора, который оставит незабываемое впечатление своей энергетикой и сложной оркестровкой.

Солист вечера

Солистом концерта выступит сенсационный лауреат конкурса имени Чайковского Энджел Вонг. Его виртуозная техника и глубокая интерпретация завоевали сердца слушателей по всему миру. Критики называют его исполнение Рахманинова «откровением» — это уникальная возможность для зрителей увидеть и услышать настоящий музыкальный талант.

Не пропустите!

Этот концерт — прекрасная возможность насладиться самыми лучшими образцами русской симфонической музыки в одном вечере. Музыка будет говорить сама за себя — мощно, проникновенно и незабываемо. Станьте частью этого музыкального события!

Октябрь
1 октября среда
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 2000 ₽

