Спектакль Открытие 5го сезона

Уникальное шоу импровизации: «Зартята»

Приглашаем зрителей на незабываемый спектакль, в котором артисты театра создадут истории на темы, близкие каждому из нас:

Лагерные страшилки

Первая любовь

Стрелка за школой

Эта яркая и трогательная постановка наполнена эмоциями, которые перенесут вас в мир ностальгии и юношеских переживаний.

Программа вечера

В рамках шоу зрителей ждёт множество увлекательных событий:

Торжественная линейка : артисты в школьной форме и худрук театра в роли завуча

: артисты в школьной форме и худрук театра в роли завуча Церемония посвящения : вручение памятных значков с логотипом театра, ставших символом принадлежности к «Зартята»

: вручение памятных значков с логотипом театра, ставших символом принадлежности к «Зартята» Дегустация мини-пицц и «компота» : блюда из школьной столовой, которые вернут в детство

: блюда из школьной столовой, которые вернут в детство Музыкальные номера: выступление школьного хора, дворовые песни и зажигательная дискотека

Сюрпризы для зрителей

В качестве особого подарка всем, кто придёт с белым бантом (в любом исполнении), будет вручен бокал при входе. Это станет отличным начинанием для общения и создания удивительной атмосферы вечера.

Кроме того, в ходе вечера мы поделимся результатами работы театра и расскажем о планах на новый сезон. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!