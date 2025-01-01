Спектакль Открытие 5го сезона

Приглашаем зрителей на незабываемый спектакль, в котором артисты театра создадут истории на темы, близкие каждому из нас:
Эта яркая и трогательная постановка наполнена эмоциями, которые перенесут вас в мир ностальгии и юношеских переживаний.
В рамках шоу зрителей ждёт множество увлекательных событий:
В качестве особого подарка всем, кто придёт с белым бантом (в любом исполнении), будет вручен бокал при входе. Это станет отличным начинанием для общения и создания удивительной атмосферы вечера.
Кроме того, в ходе вечера мы поделимся результатами работы театра и расскажем о планах на новый сезон. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!