Открытие 5го сезона
Киноафиша Открытие 5го сезона

Спектакль Открытие 5го сезона

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальное шоу импровизации: «Зартята»

Приглашаем зрителей на незабываемый спектакль, в котором артисты театра создадут истории на темы, близкие каждому из нас:

  • Лагерные страшилки
  • Первая любовь
  • Стрелка за школой

Эта яркая и трогательная постановка наполнена эмоциями, которые перенесут вас в мир ностальгии и юношеских переживаний.

Программа вечера

В рамках шоу зрителей ждёт множество увлекательных событий:

  • Торжественная линейка: артисты в школьной форме и худрук театра в роли завуча
  • Церемония посвящения: вручение памятных значков с логотипом театра, ставших символом принадлежности к «Зартята»
  • Дегустация мини-пицц и «компота»: блюда из школьной столовой, которые вернут в детство
  • Музыкальные номера: выступление школьного хора, дворовые песни и зажигательная дискотека

Сюрпризы для зрителей

В качестве особого подарка всем, кто придёт с белым бантом (в любом исполнении), будет вручен бокал при входе. Это станет отличным начинанием для общения и создания удивительной атмосферы вечера.

Кроме того, в ходе вечера мы поделимся результатами работы театра и расскажем о планах на новый сезон. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на спектакль

