Спектакль Открытая репетиция

Открытая репетиция в Большом Московском цирке

Дорогие друзья! Большой Московский цирк на проспекте Вернадского вновь приоткрывает для вас таинственную занавесу закулисья!

По многочисленным просьбам зрителей цирк организует экскурсию в волшебный мир цирка в формате открытой репетиции. Что стоит за блеском софитов, яркими костюмами и блистательными улыбками? Вы сможете увидеть, как создаются номера, насколько сложно и опасно исполнять те или иные трюковые элементы, а также наблюдать за репетицией цирковых животных.

Погружение в мир циркового искусства

Некоторые из вас даже смогут почувствовать себя на месте артиста цирка – акробата, гимнаста или дрессировщика. Это уникальная возможность стать частью волшебства и испытать атмосферу настоящего циркового шоу.

Ведущие репетиции

Открытую репетицию проведут Народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные. Они поделятся с вами цирковыми секретами, интересными историями и ответят на ваши вопросы. Это не только развлекательное, но и познавательное мероприятие, которое подарит незабываемые впечатления.