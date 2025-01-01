Открытая репетиция спектакля «Без названия» в театре «Модерн»

Театр «Модерн» приглашает зрителей на уникальное событие — Открытую репетицию нового спектакля, которая состоится 17 мая. Это мероприятие стало традицией перед премьерой и позволяет публике увидеть процесс создания спектакля изнутри.

Как отметил художественный руководитель театра Юрий Грымов: «Открытые репетиции уже стали традиционными для нашего театра, и, я надеюсь, для зрителей это интересный опыт». Однако, детали будущей постановки остаются в строгом секрете до премьеры.

Правила участия

Обращаем ваше внимание на важные правила, которые необходимо соблюдать:

Название премьеры держится в строгом секрете.

Детали постановки спектакля сохраняются в тайне.

Актерский состав можно узнать, но без упоминания конкретных персонажей.

Вы доверяете театру «Модерн» и готовы разделить с нами рождение нового спектакля.

ВНИМАНИЕ: Фотосъемка и видеосъемка репетиции строго запрещены!

Премьера спектакля

Не пропустите премьеру спектакля, которая состоится 29 и 30 мая. Это отличный шанс стать свидетелем нового творения театра «Модерн»!