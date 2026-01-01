Открытая репетиция в театре на Таганке

На Сцене на Факельном пройдет открытая репетиция эскиза «Принцесса Турандот» режиссера Ичэнь Лю. Это событие состоится в рамках режиссерской лаборатории «Репетиции» и будет представлено зрителям в формате, позволяющем заглянуть за кулисы театрального процесса.

О режиссере

Ичэнь Лю — талантливый театральный режиссер, которая завершила обучение в нескольких престижных учебных заведениях. В 2016 году она окончила Пекинский педагогический университет (филологический факультет), затем в 2023 году — РГИСИ (Санкт-Петербург, режиссерский факультет, мастерская Г. Козлова) и в 2025 году — ГИТИС (Москва, режиссерский факультет, мастерская О. Кудряшова).

За её плечами уже семь постановок в театрах Китая, а также в России, включая Смоленск и Москву. Лю активно участвует в различных режиссерских лабораториях, что помогает ей развивать свои идеи и подходы к театральному искусству.

Замысел эскиза

Ичэнь Лю делится своими размышлениями о спектакле: «Что, если я правда «не хочу»? Что, если я правда «не верю»? Что, если я правда «не согласна»? Хотеть, верить, согласиться возможно только тогда, когда есть «люблю». Далёкая-далёкая китайская принцесса из сказки, наверное, просто сидит рядом с нами в метро — может быть, даже одна из нас.»

Этот эскиз обещает стать интересным исследованием внутреннего мира персонажей и их вопросов о любви и согласии. Не пропустите возможность увидеть, как Ичэнь Лю интерпретирует классическую историю для современного зрителя.