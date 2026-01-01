Спектакль Открытая репетиция «Мизантроп»

Открытая репетиция эскиза «Мизантроп» на сцене театра на Таганке

На сцене театра на Таганке в рамках режиссерской лаборатории «Репетиции» пройдет открытая репетиция эскиза «Мизантроп» под руководством режиссера Романа Кочержевского по известной комедии Мольера.

О режиссере

Роман Кочержевский - талантливый театральный режиссер и актер, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2007 году. После этого он стал частью труппы театра им. Ленсовета. Его опыт работы в качестве ассистента режиссера у Юрия Бутусова и участие в проекте «Открытые чтения» подчеркивает его стремление к исследованию театрального искусства.

Кочержевский выпустил более 10 спектаклей в театрах России и активно участвует в различных режиссерских лабораториях. Его достижения отмечены специальным призом «Золотого софита» и премией «Прорыв-2021» за роль в спектакле «Пиковая дама. Игра».

Замысел эскиза «Мизантроп»

«Мизантроп» Мольера — это остроумная и глубокая история о взаимоотношениях молодых людей, которые только начинают взрослую жизнь, но все еще застряли в подростковом возрасте. Герои запутаны в ночных тусовках, конкуренция за авторство стихов и неумеренные траты родительских денег становятся частью их жизни. Они исследуют чувства любви, зависти и ревности, сталкиваясь с вызовом чести и достоинства.

Режиссер Кочержевский описывает этот период как время, когда у молодых людей начинает формироваться осознание ответственности в условиях лицемерия и малодушия.

Не упустите возможность увидеть этот интересный и актуальный проект на театральной сцене!