Открытая репетиция эскиза «Мизантроп» в Театре на Таганке

В Театре на Таганке (Сцена на Факельном) пройдет открытая репетиция эскиза «Мизантроп» под руководством режиссера Романа Кочержевского. Композиция основана на бессмертной комедии Мольера, и в ней центральное место занимают взаимоотношения молодежи, лишь вступающей во взрослую жизнь.

О Романе Кочержевском

Роман Кочержевский — актёр и театральный режиссёр, окончивший Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПГАТИ). С 2013 года работает ассистентом у известного режиссера Юрия Бутусова. Его опыт включает более десяти спектаклей, а также участие в создании аудиокниг и рекламных роликов.

Темы спектакля

«Мизантроп» рассказывает о молодых людях, которые сталкиваются с лицемерием, корыстью и малодушием на фоне ночных тусовок и поэтических амбиций. Главные герои ищут свое место в мире, проводят время в вечных сомнениях и эмоциональных метаниях, что делает их истории актуальными и близкими зрителю.

Награды и достижения

Роман Кочержевский был удостоен специального приза Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за «Режиссёрский дебют» в 2018-2019 годах за постановку спектакля «Мёртвые души». Также он является лауреатом премии «Прорыв-2021» за роль второго плана в театральной интерпретации «Пиковая дама. Игра».

Замысел эскиза «Мизантроп»

«Пьеса Мольера „Мизантроп“ — это едкая история взаимоотношений молодежи, которая только начинает осознавать маму взрослую жизнь. Они тонут в ночных тусовках, конкурируют в написании стихов и тратят деньги родителей. На пике самоопределения они начинают осознавать, что такое ответственность, честь и достоинство. Стремясь построить карьеры, они сталкиваются с различными вызовами, которые ставят под сомнение их искренность и моральные устои», — отмечает режиссёр Роман Кочержевский.