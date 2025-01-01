Спектакль Открытая репетиция кукольной оперы «Волк и семеро козлят»

Новая премьера в Московском театре кукол: «Волк и семеро козлят»

Московский театр кукол, старейший театр кукол столицы, в новом сезоне отпразднует свое 95-летие. К этому значимому юбилею театр готовит премьеру – 3 октября на сцене МТК состоится кукольная опера «Волк и семеро козлят».

Сказка для всей семьи

Эта трогательная история о семье адресована не только детям, но и родителям. В ней поднимаются темы заботы, любви и семейных ценностей, которые будут понятны каждому, кто когда-либо знал, что такое быть родителем.

Творческая команда

Авторская опера для детей была создана специально для юбилейного театра. Музыку к ней написал композитор Роман Львович на тексты песен Нины Малыгиной. Художником постановки выступит Ольга Смелянец, а режиссером станет известная лауреат «Золотой маски» Наталья Пахомова.

Открытая репетиция

Зрители смогут стать частью творческого процесса – 28 августа театр приглашает на открытую репетицию готовящейся премьеры. Это уникальная возможность увидеть, как создаётся спектакль: во время репетиции режиссер будет давать комментарии актерам, а также всем цехам, связанным с постановкой: звукорежиссеру и художнику по свету.

Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир кукол и музыки в Московском театре кукол!