Спектакль Открытая репетиция «Дело»

Открытая репетиция спектакля «Дело» в Театре на Таганке

19 января 2026 года на Сцене на Факельном состоится открытая репетиция эскиза «Дело» режиссёра Никиты Васильева. Это мероприятие проходит в рамках режиссёрской лаборатории «Репетиции».

О режиссёре

Никита Васильев — талантливый актёр и театральный режиссёр. В 2019 году он окончил Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева, где учился на актёрском факультете под руководством Ю. Фильшина. В настоящее время Васильев продолжает обучение в РГИСИ в Санкт-Петербурге на режиссёрском факультете под началом А. Могучего.

Он уже успел реализовать несколько постановок на учебной сцене БДТ, а также в Нижнем Новгороде и на площадке «Узел» в Санкт-Петербурге.

Сюжет эскиза «Дело»

Эскиз «Дело» рассказывает о борьбе главного героя с несправедливыми обстоятельствами, угрожающими его семье. Чтобы достичь справедливости, ему приходится смириться с давлением системы и давать взятки. Он готов пойти против собственных убеждений ради спасения своей дочери, которая стала жертвой нелепого судебного разбирательства.

Это произведение затрагивает вечную тему столкновения «маленького человека» с бесчеловечной и коррумпированной судебной системой.

Не упустите возможность стать свидетелем этой актуальной и глубокой истории на открытой репетиции!