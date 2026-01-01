Открытая репетиция эскиза «Дело» в Театре на Таганке

В Театре на Таганке (Сцена на Факельном) состоится открытая репетиция эскиза «Дело» режиссёра Никиты Васильева. Эта работа основана на сатирической драме Александра Сухово-Кобылина и сосредоточена на актуальных социальных темах, раскрывающих противостояние личности и бесчеловечной судебной системы.

О Никите Васильеве

Никита Васильев — актёр и театральный режиссёр. В 2019 году он окончил Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева (актёрский факультет, курс Ю. Фильшина). С 2021 года продолжает обучение в РГИСИ в Санкт-Петербурге (режиссёрский факультет, курс А. Могучего). Его работы были представлены на различных площадках, включая БДТ и «Узел» в Санкт-Петербурге, а также в Нижнем Новгороде.

Сюжет эскиза «Дело»

Эскиз «Дело» рассказывает о главном герое, который сталкивается с несправедливостью и коррупцией судебной системы ради спасения своей дочери. Лишь через компромисс и вынужденные шаги, такие как дача взяток, він может попытаться изменить судьбу своей семьи. Режиссёр Никита Васильев подчеркивает, что эта история касается вечной темы борьбы «маленького человека» с системой, наполненной непониманием и жестокостью.

Открытая репетиция станет интересным событием для всех, кто интересуется театром и актуальными социальными вопросами, а также ценит сатирические драмы, отражающие сложные человеческие переживания.