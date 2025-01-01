Спектакль Откровения Бернардайн

Спектакль «Откровения Бернардайна» в Театре им. Булгакова

Когда всё в прошлом, но память не даёт покоя... Когда позади долгие годы на чужбине, где уже ничего не держит... Когда твой багаж — это лишь театральный кофр с костюмами из любимых ролей... Самое время вернуться туда, где когда-то была счастлива и успешна!

Но всё идёт не по плану! Париж встречает «Королеву монолога» — мадам Ларибуазьер Бернардайна, она же Энди Уилсон, она же Кира Иванова, она же Агнешка Шлюмберже... и подносит множество сюрпризов! Странные телефонные звонки, шаги в подъезде, оставленные у двери газеты с шокирующими новостями — всё как и должно быть в хорошей детективной истории.

Для любителей детективных историй

Спектакль «Откровения Бернардайна» представлен Московской независимой театральной антрепризой «Багаж». Это идеальный выбор для тех, кто ценит лучшие фильмы Билли Уайлдера и Альфреда Хичкока, и не прочь посмеяться над избитыми «штампами» подобного жанра.

О пьесе и актёрах

Премьера спектакля основана на пьесе Валерия Туголукова. История полна любви, страха, Парижа и красивых театральных аксессуаров из известных пьес мирового репертуара. Пьеса написана в лучших голливудских и бродвейских традициях, специально по заказу театральной антрепризы «Багаж» для бенефиса талантливой актрисы!

В главной роли выступает лауреат Государственной премии СССР, актриса Елена Борзова, известная по фильмам «Письмо из юности», «Люди на болоте», «Ранетки» и «Обречённая стать звездой». За сценой её голоса звучит мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Михаил Зюлин, который также играет следователя Бертрана Блие и является автором эксклюзивного парфюмерного аромата «B.L.SH», созданного специально для спектакля.

Создатель спектакля

Автор идеи, режиссёр, художник-постановщик и дизайнер костюмов — Лилия Борнашова. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который обещает оставить незабываемые впечатления!